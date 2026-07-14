Facundo Arana, en pareja: quién es la joven con la que comenzó un romance

Luego de los rumores sobre una posible reconciliación con María Susini, la madre de sus tres hijos, aseguran que Facundo Arana comenzó un nuevo romance y hasta dieron detalles de la relación que comenzó el actor hace poco tiempo con un joven.

La formación la contó Fernanda Iglesias en Puro Show, en El Trece, donde aseguró que el actor estaría iniciando una relación con Paula Barbini, una artista plástica, madre de dos hijos adolescentes y autora del libro “La dislexia, mis hijos y yo”.

“Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla”, comenzó diciendo.

En ese sentido, agregó: “Me habían dicho que este actor muy famoso estaba saliendo con esta chica, me mandaron la foto. Había unas fotos de ellos juntos pero con otras personas”.

“Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos”, continuó la panelista.

La nueva novia de Facundo Arana.

Más detalles del romance de Facundo Arana

Al revelar la identidad de la supuesta nueva pareja del actor, Fernanda Iglesias dio algunos detalles sobre la nueva relación. “Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, que es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia. Ella se llama Paula Barbini”. Es una morocha espléndida, preciosa”.

Además agregó que Facundo Arana ya había acompañado públicamente a Paula en uno de sus proyectos: “Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa”, detalló.

“Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da ‘me gusta’ a sus publicaciones”, cerró sobre esta versión.