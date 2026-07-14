La racha adversa que la Selección Argentina buscará derribar ante Inglaterra

Claudio Caniggia define ante Brasil para el 1-0 de la Selección Argentina en Italia 1990.

Este miércoles, la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra , en Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026 . El choque anterior fue en Corea-Japón 2022 pero, además, la Scaloneta buscará cortar con una racha adversa que ya lleva 36 años.

En qué consiste la barrera que intentará derribar el equipo argentino. La última vez que le ganó en los 90 minutos o tiempo extra en una Copa del Mundo a un rival que haya ganado al menos un Mundial fue en Italia 1990.

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El 24 de junio, en el estadio Delle Alpi de Turín, la Argentina eliminaba en octavos de final a Brasil por 1-0. El equipo conducido por Carlos Salvador Bilardo se impuso por 1-0, con gol de Claudio Paul Caniggia a los 81 minutos, luego de una memorable jugada individual de Diego Armando Maradona.

En ese mismo certamen, la Albiceleste jugó en semifinales con el anfitrión y la final contra Alemania. El 3 de julio, en el estadio San Paolo (hoy Diego Armando Maradona), de Nápoles, igualó 1-1 con la Azzurra (Claudio Caniggia) y la eliminó por penales, en la noche consagratoria de Sergio Javier Goycochea , que atajó dos remates. El Vasco ya había sido figura ante Yugoslavia en cuartos.

Alemania, verdugo de la Selección Argentina en Roma.

Mientras que el 8 de julio, en el estadio Olímpico de Roma, la Selección Argentina cayó por 1-0 ante Alemania. A partir de allí, nunca le pudo ganar a un rival con algún título Mundial ni en el tiempo reglamentario o extra.

El mismo rival de turno: Inglaterra

Posteriormente, en Francia 1998 y Corea-Japón 2022, enfrentó a Inglaterra. El 30 de junio, en el estadio Geofrroy Guichard, de Saint-Étienne, empataron 2-2 (goles de Gabriel Batistuta -p- y Javier Zanetti) por octavos de final. El equipo de Daniel Passarella ganó por penales y en cuarto cayó ante Holanda.

Javier Zanetti y su festejo ante Inglaterra en 1998.

Luego, el 7 de junio, en el Sapporo Dome, de Japón, fue victoria inglesa por 1-0 en fase de grupos, instancia que no superó el equipo de Marcelo Bielsa.

Alemania: una pesadilla Argentina

Alemania frustró a la Argentina en tres ediciones consecutivas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En su Mundial, el 30 de junio, en el Olympiastadion, de Berlín, fue igualad 1-1 (Roberto Ayala) y derrota por penales para los conducidos por José Pekerman, en partido correspondiente a los cuartos de final.

El 3 de julio de 2010, en el estadio Green Point, de Ciudad del Cabo, los dirigidos por Diego Maradona sufrieron un duro 4-0, por cuartos de final.

Mientras que el 13 de julio, en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, los teutones ganaron la final por 1-0 sobre la formación de Alejandro Sabella.

Francia: con vientos de revancha

En Rusia 2018 comenzaba la rivalidad con Les Bleus. El 30 de junio, en el estadio Ak Bars Arena, Kazán, la golpeada Selección Argentina de Jorge Sampaoli caída por 4-3 (Ángel Di María, Gabriel Mercado y Sergio Agüero) en los octavos de final ante los futuros campeones.

Lionel Messi y Kylian Mbappé en la final de Qatar 2022.

La inolvidable final de Qatar 2022, que consagró campeona a la Argentina, finalizó 3-3 (Lionel Messi -2- y Ángel Di María), el 18 de diciembre, en el Lusail Stadium. En los penales, el equipo de Lionel Scaloni sumó la tercera estrella.

Argentina vs. Campeones Mundiales

Italia 1990 (semifinal): Argentina 1 (4)-Italia 1 (3).

Italia 1990 (final): Argentina 0-Alemania 1.

Francia 1998 (octavos): Argentina 2 (4)-Inglaterra 2 (3).

Corea-Japón 2002 (fase de grupos): Argentina 0-Inglaterra 1.

Alemania 2006 (cuartos): Argentina 1 (2)-Alemania 1 (4).

Sudáfrica 2010 (cuartos): Argentina 0-Alemania 4.

Brasil 2014 (final): Argentina 0-Alemania 1.

Rusia 2018 (octavos): Argentina 3-Francia 4.

Qatar 2022 (final): Argentina 3 (4)-Francia 3 (2).