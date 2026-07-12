El Mundial 2026 tiene en semifinales a cuatro campeones del mundo: hace cuánto no pasaba

Los 4 semifinalistas del Mundial 2026 ya saben lo que es ser campeones del mundo.

El Mundial 2026 ya ingresó de lleno en los libros de la historia grande del fútbol. Tras el cierre de unos cuartos de final electrizantes, las selecciones de Argentina, Francia, Inglaterra y España sellaron su boleto a las semifinales. La gran particularidad de este cuadro es que todos los sobrevivientes ya son campeones del mundo.

Esto asegura que la ansiada copa no tendrá un dueño inédito, sino que se mudará a las vitrinas de una potencia tradicional. Se trata de un hecho que pocas veces sucedió a lo largo de la historia de los mundiales, ya que en las últimas ediciones alguna selección que nunca se había alzado con el máximo trofeo se instaló dentro de los cuatro mejores.

Sin ir más lejos, en Qatar 2022 Marruecos y Croacia se clasificaron a las semifinales, aunque luego fueron eliminados por Francia y Argentina, respectivamente. En esta ocasión, cuatro selecciones que saben lo que es ganar la Copa del Mundo estarán en la definición por ser el nuevo rey del fútbol mundial.

Tuvieron que pasar 36 años para que el torneo de fútbol más importante del planeta volviera a ver un desenlace con tanta jerarquía acumulada. La última vez que los cuatro semifinalistas sumaban al menos una estrella en su escudo fue en el recordado Mundial de Italia 1990. En aquella ocasión, los clasificados a la antesala de la final fueron Alemania Occidental, Argentina, Italia e Inglaterra.

En dicho Mundial, la Argentina comandada por Diego Armando Maradona dejó en el camino a la Italia anfitriona en el estadio San Paolo de Napoles, mientras que Alemania hizo lo propio ante Inglaterra. Ahora será la oportunidad de ver choques que paralizarán al planeta fútbol entre Francia y España y Argentina ante Inglaterra.

Desde entonces, todas las ediciones posteriores contaron con la presencia de al menos una sorpresa o una selección que buscaba su bautismo de gloria, como Croacia en 2018 y 2022, o Marruecos en la cita qatarí.

Diego Maradona, líder indiscutido de la Selección Argentina en Italia 1990.

La tercera vez en casi un siglo

Esta concentración absoluta de poder es una anomalía histórica. En casi 100 años de historia de los Mundiales, esta situación se produce por tercera vez. Los únicos antecedentes registrados son: en México 1970 llegaron hasta semifinales Brasil, Italia, Uruguay y Alemania Occidental.

Mientras que en Italia 1990 las selecciones citadas como Alemania Occidental, Argentina, Italia e Inglaterra. Por útimo, lo que sucedió en el Mundial 2026 ya que Francia, España, Argentina e Inglaterra alcanzaron la clasificación dentro de los cuatro mejore del certamen.

Entre las cuatro selecciones semifinalistas de este año acumulan un total de 7 títulos mundiales (Argentina con 3, Francia con 2, Inglaterra con 1 y España con 1). Una cifra que promete aumentar para uno de ellos el próximo fin de semana.

La lógica perfecta del Ranking FIFA

Más allá del linaje y la mística de las camisetas, esta edición del torneo trajo consigo otro dato sumamente curioso y sin precedentes recientes. El desarrollo de la competencia respetó a rajatabla la lógica del rendimiento previo: los cuatro semifinalistas son exactamente los cuatro equipos mejor ubicados en el Ranking FIFA antes de comenzar el torneo.

Francia escaló a la cima absoluta del orden mundial gracias a su rendimiento en el torneo, Argentina es la campeona defensora del título y se ubica como escolta en el Ranking FIFA, mientras que España se consolida como la tercera siendo el último campeón de Europa e Inglaterra completa con el cuarto puesto su ubicación que lo pone como otro de los candidatos a quedarse con el trofeo.

La jerarquía del escalafón internacional se trasladó de forma idéntica al terreno de juego. Las cuatro máximas potencias del momento evitaron los golpes y las sorpresas de los equipos revelación, devorándose el cuadro para regalarle a los fanáticos las semifinales más exclusivas y esperadas del siglo XXI. La mesa está servida para una definición de pura élite.