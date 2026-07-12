El "sueño" del Flaco López en la Selección Argentina: entró, dio una asistencia y festejó

El delantero José López entró en el complemento del tiempo extra y tuvo un rol importante en el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza : dio la asistencia en el golazo de Julián Álvarez y anotó su nombre en las estadísticas del Mundial 2026 .

El Flaco López recibió dentro del área, juntó rivales de camisetas rojas llevándolos hasta el córner y cuando tuvo la oportunidad asistió a la “Araña” Álvarez , que aprovechó el hueco y sacó un violento remate se clavó en el ángulo para el 2 a 1 . Después vino el gol de Lautaro Martínez y fiesta fue Albiceleste después de 120 minutos de un partido muy complicado.

“Hace unos meses lo único que pensaba era soñar con estar hoy acá y poder estar con los muchachos donde podía. Hoy me toca jugar, me tocó dar una asistencia y es todo un sueño”, remarcó el centrodelantero formado de Lanús , tras jugar su segundo partido en la Copa del Mundo.

En ese sentido, sobre la oportunidad que le dio el entrenador Lionel Scaloni en un momento caliente del encuentro, el correntino formado en el Granate no dudó en agradecer la confianza que recibe de parte del cuerpo técnico.

¡GOLAZO INCREÍBLE DE JULIÁN! Con un tiro al ángulo, la Araña puso el 2-1 contra Suiza en el tiempo extra y sueña con las semifinales. pic.twitter.com/m0TI3mRLoO

“La verdad que estoy muy contento por la oportunidad que me da, por el espacio que me deja ocupar dentro de este grupo. Me siento primeramente bendecido y después muy agradecido por la oportunidad. A veces la vida te va sorprendiendo con lo que va pasando”, señaló, emocionado, pero con ganas de ir por más. “Yo voy a dejar todo dentro de la cancha y sigo preparándome para los próximos desafíos”, subrayó.

El abrazo de José López con Julián Álvarez.

Por otra parte, López analizó el desarrollo del encuentro ante Suiza y explicó por qué la Selección Argentina se quedó con el triunfo, como lo hizo antes ante Egipto en octavos de final y frente a Cabo Verde en los 16avos de final. “Creo que estos partidos tan cerrados y donde son todos ya tremendamente buenos, se decide en esto: en quién cree más hasta el final, y creo que en ese sentido lo tenemos en la sangre. Entonces, con el apoyo de la gente y todo, se arma una atmósfera tremenda y no nos queda más que ir para adelante nomás”, señaló.

José López está “contento” de enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

El delantero no ocultó su emoción de enfrentar al seleccionado inglés en la próxima instancia. “A los grandes jugadores les gustan estos momentos. Argentina está llena de grandes jugadores y la verdad que nos pusimos muy contentos cuando sabíamos la noticia. Nos vamos a preparar de la mejor forma y con el apoyo de la gente, vamos a dar la vida hasta el último segundo, como siempre”, concluyó.