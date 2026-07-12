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12 de julio de 2026
Gran aporte.

El "sueño" del Flaco López en la Selección Argentina: entró, dio una asistencia y festejó

El ex Lanús participó en el segundo gol de la Selección Argentina que le permitió sacar adelante un duro cruce ante Suiza para seguir en el Mundial 2026.

López celebra el segundo gol de la Selección Argentina junto Julián Álvarez.&nbsp;

López celebra el segundo gol de la Selección Argentina junto Julián Álvarez. 

El delantero José López entró en el complemento del tiempo extra y tuvo un rol importante en el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza: dio la asistencia en el golazo de Julián Álvarez y anotó su nombre en las estadísticas del Mundial 2026.

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“Hace unos meses lo único que pensaba era soñar con estar hoy acá y poder estar con los muchachos donde podía. Hoy me toca jugar, me tocó dar una asistencia y es todo un sueño”, remarcó el centrodelantero formado de Lanús, tras jugar su segundo partido en la Copa del Mundo.

"Muy agradecido por la oportunidad": la palabras del Flaco López para Lionel Scaloni

En ese sentido, sobre la oportunidad que le dio el entrenador Lionel Scaloni en un momento caliente del encuentro, el correntino formado en el Granate no dudó en agradecer la confianza que recibe de parte del cuerpo técnico.

“La verdad que estoy muy contento por la oportunidad que me da, por el espacio que me deja ocupar dentro de este grupo. Me siento primeramente bendecido y después muy agradecido por la oportunidad. A veces la vida te va sorprendiendo con lo que va pasando”, señaló, emocionado, pero con ganas de ir por más. “Yo voy a dejar todo dentro de la cancha y sigo preparándome para los próximos desafíos”, subrayó.

El abrazo de Jos&eacute; L&oacute;pez con Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

El abrazo de José López con Julián Álvarez.

Por otra parte, López analizó el desarrollo del encuentro ante Suiza y explicó por qué la Selección Argentina se quedó con el triunfo, como lo hizo antes ante Egipto en octavos de final y frente a Cabo Verde en los 16avos de final. “Creo que estos partidos tan cerrados y donde son todos ya tremendamente buenos, se decide en esto: en quién cree más hasta el final, y creo que en ese sentido lo tenemos en la sangre. Entonces, con el apoyo de la gente y todo, se arma una atmósfera tremenda y no nos queda más que ir para adelante nomás”, señaló.

José López está “contento” de enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

El delantero no ocultó su emoción de enfrentar al seleccionado inglés en la próxima instancia. “A los grandes jugadores les gustan estos momentos. Argentina está llena de grandes jugadores y la verdad que nos pusimos muy contentos cuando sabíamos la noticia. Nos vamos a preparar de la mejor forma y con el apoyo de la gente, vamos a dar la vida hasta el último segundo, como siempre”, concluyó.

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