domingo 12 de julio de 2026
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12 de julio de 2026
¿Se le escapó?

El fallido de Lionel Scaloni: "Es histórico estar en una nueva final... en una semifinal, perdón"

En medio de la emoción por el triunfo de la Selección Argentina, Lionel Scaloni se confundió y se adelantó un paso en su camino en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni tuvo un fallido tras la victoria de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni tuvo un fallido tras la victoria de la Selección Argentina.

Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni reconoció que "hoy la suerte estuvo de nuestro lado" luego del 3 a 1 en Kansas City y se le escapó un fallido en medio de la emoción. "Es histórico es estar en una nueva final, en semifinales perdón", remarcó.

"Lo que consiguió este equipo es histórico, más allá de que se podía jugar mejor. Es histórico estar en una final, perdón en una semifinal", señaló el entrenador de la Albiceleste, todavía con las pulsaciones a mil tras el trabajado triunfo ante el combinado helvético.

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Por otra parte, Lionel Scaloni analizó el desarrollo del juego ante Suiza y remarcó que el equipo "sufrió" a lo largo de los 120 minutos, dejando en claro que el planteo del rival los complicó. "Sabíamos que era un equipo muy físico y eso nos puso en dificultad, ya que no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones", señaló el DT.

"Hoy la suerte estuvo de nuestro lado, es la realidad, porque a ellos le expulsaron un jugador y creo que ahí el equipo empezó atacar. Hay que ser realista, tenemos cosas por mejorar, pero ganando siempre es mejor", concluyó el DT de cara a lo que viene, el duelo ante Inglaterra por un boleto a la final del Mundial 2026.

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