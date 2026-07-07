Lionel Scaloni: "Como dijo Messi, este equipo nunca los va a dejar tirados"

El entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , habló en conferencia de prensa luego del histórico triunfo ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 y destacó lo hecho por sus futbolistas, que dieron vuelta el resultado después de estar 0 a 2 abajo en el marcador.

“La magnitud de lo de hoy es comparable con cosas grandes que hemos vivido. Porque es un equipo que más allá de lo que pase, no dejamos de ir para adelante. La táctica y estrategia es importante, pero sin esta parte que tuvimos hoy hubiésemos quedado eliminados. Este equipo como dijo Messi no los va a dejar tirados y eso se palpa. Muy emocionado”, remarcó Scaloni en rueda de prensa.

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Después de eso, el entrenador analizó el desarrollo del encuentro ante los africanos y remarcó que, en esta oportunidad, a diferencia de lo que sucedió el viernes ante Cabo Verde , el equipo hizo lo méritos para ganar a pesar de estar 79 minutos a favor en el marcador.

“Si vamos a analizar el partido, siempre fue de Argentina. Egipto es un muy buen equipo, tuvieron ráfagas. Pero nosotros, además del penal, tuvimos tres o cuatro claras en el primer tiempo”, señaló, e inmediatamente puntualizó: “El otro día con Cabo Verde el partido estaba complicado, fue peor a nivel de que nos vimos complicados. En éste, perdíamos 2 a 0, pero la sensación era que los podíamos dar vuelta. Cuando ves al equipo que estás bien, estás tranquilo”.

"NECESITÁS JUGADORES QUE ENTIENDAN QUE SI HOY SE PERDÍA ¿CUÁL ERA EL PROBLEMA?"



Scaloni, contundente al ahora de referirse a sus dirigidos. pic.twitter.com/U2wvjkzi8f — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Por otra parte, Lionel Scaloni remarcó que, después del empate de Lionel Messi, el objetivo fue claro: ir a buscar la victoria. Y esa ambición tuvo premio con el gol de cabeza de Enzo Fernández.

“Hay momentos de un partido donde la estratégica y la táctica quedan de lado. Cuando ves que la inercia es positiva, vas a romper. Vamos y seguimos. Ellos lo huelen. La sensación a favor después del 2 a 2 fue esa, había que terminarlo en los 90 porque había inercia positiva. El fútbol es esto, ese amor propio”, remarcó el DT.

"DESPUÉS DEL 2-2, HABÍA QUE TERMINAR EL PARTIDO ANTES DEL ALARGUE"



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Lionel Scaloni, emocionado otra tarde soñada de Lionel Messi

El DT de la Selección Argentina le dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien no estuvo su mejor tarde, pero convirtió el gol del empate para alimentar el sueño, y remarcó: "Estoy convencido de que Messi juega al fútbol para esto, es un amante de jugar a la pelota. Que tenga esas emociones a esta altura de su carrera es difícil de explicar. Nosotros estamos del otro lado, les decimos que disfruten siempre, cuando no jugás más te arrepentís. Eso influye, hay muchas cosas emotivas. Ha sido un momento inolvidable, de los mejores, más allá de lo que pase a partir de ahora. Pocas veces vi un equipo que no baje los brazos".

Y concluyó: "Lo de Messi, lo hablé con los jugadores. No pueden creer lo que están viendo. Que lo tomen como ejemplo, es algo maravilloso. La vuelve a pedir, a intentar. Me pone la piel de gallina, la verdad. No solo él, los demás compañeros aportaron de manera increíble".