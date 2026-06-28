El mensaje de Nicolás Tagliafico: "Si el entrenador me necesita..."

Nicolás Tagliafico, el jugador con más presencias como lateral izquierdo de la Selección Argentina , tuvo su debut en el Mundial 2026 después de superar un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda en un amistoso previo al torneo. Completó los 90 minutos en buen nivel en el triunfo ante Jordania por 3-1.

El exjugador de Banfield se mostró feliz porque el equipo entregó “todo” en estos primeros tres partidos de la fase de grupos y que esta vez no “sufrieron” para clasificar como sí les pasó en Qatar 2022 tras perder con Arabia Saudita.

En ese sentido, Nicolás Tagliafico expresó su algarabía por haberlo “dado todo y clasificar y de la manera que se dio con los nueve puntos. Estamos muy contentos, no se dio como la última vez que empezamos sufriendo”.

Con las victorias sobre Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), la Scaloneta clasifico 1º en el grupo J, por lo que el próximo viernes, desde las 19, enfrentará a Cabo Verde por los 16avos. de final, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Nicolás Tagfliafico Selección Nicolás Tagliafico volvió a jugar.

Su ausencia en los dos primeros partidos fue suplida por el lomense Facundo Medina, debutante en un Mundial con asistencia incluida a Lionel Messi en el primer gol ante Austria. Este retorno de Nicolás Tagliafico supone que continuará como titular engrosando su estadística.

“Necesitaba jugar, sentirme bien físicamente, estoy óptimo. Contento porque al final estoy para que el entrenador si me necesita estar siempre”, dijo el lateral.

Un mensaje a los más jóvenes

Son ocho años de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, después de la mala experiencia en Rusia 2018. Los mismos que lleva el oriundo de Rafael Calzada con la camiseta Albiceleste desde aquél amistoso con Guatemala.

Fueron cuatro títulos para Nicolás Tagliafico (dos Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima). Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, por eso les dejó un mensaje a aquellos jóvenes que están dando sus primeros pasos en este nuevo proceso que tiene como punto máximo el Mundial 2026.

“Felicitarlos porque por ahí uno no se da cuenta lo que está viviendo y va todo muy rápido y les va a quedar en el recuerdo, como me quedó el de 2018. Entonces que se disfrute, que no pase todo así rápido porque al final uno si no se pone a pensar estos momentos después se arrepiente”, cerró el defensor.