El pedido de la madre de una de las víctimas del abusador de Budge: "Ella ayudaba a captar nenas"

El caso denunciado en Ingeniero Budge fue llevado a juicio en Lomas de Zamora.

La causa por abuso sexual de cuatro niñas en Ingeniero Budge volvió a cobrar impulso luego de que la Justicia rechazara, por segunda vez, el pedido de arresto domiciliario presentado por Sergio Velázquez , condenado en 2023 a 25 años de prisión.

"Se supo que ella ayudaba a captar a las nenas, así que ella puede volver a ayudarlo y él no necesita salir de su casa", alertó Marcela Mercante , madre de una de las víctimas del caso .

Pide la domiciliaria. Lo condenaron a 25 años por abuso sexual de cuatro niñas, pero insiste con cumplir la pena en su casa

En diálogo con La Unión , la mujer pidió avances en la causa contra la pareja del abusador condenado , considerado para ella una deuda pendiente de la Justicia de Lomas de Zamora por el presunto rol activo de la supuesta "cómplice" para facilitar el contacto de Velázquez con las menores.

Mercante recordó que esa sospecha no surgió únicamente de las familias, sino que fue advertida por el propio Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora al momento de dictar sentencia.

En efecto, el 30 de marzo de 2023, además de condenar a Velázquez a 25 años de prisión, los jueces ordenaron investigar la presunta participación de su pareja como posible cómplice en los hechos, al considerar que existían elementos que justificaban profundizar esa línea investigativa.

Abuso sexual Sergio Velázquez fue condenado por los aberrantes hechos ocurridos en Ingeniero Budge.

La condena por abuso sexual

Velázquez fue declarado culpable por el TOC 4 de Lomas de Zamora de abusar sexualmente de al menos cuatro niñas y recibió una pena de 25 años de prisión, sentencia que ya quedó firme.

Fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda de la menor y por el empleo de arma de fuego, además de abuso sexual agravado, abuso sexual y abuso sexual gravemente ultrajante.

Durante el juicio quedó acreditado que el acusado mantenía un vínculo de confianza con las familias de algunas de las víctimas y que aprovechaba esa cercanía para quedarse a solas con las menores dentro de su vivienda, donde concretaba los abusos.