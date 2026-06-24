Juzgarán al hombre acusado de abusar de su hijastra en Fiorito y amenazarla

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora juzgará al hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra en Villa Fiorito , y amenazarla. "No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", le dijo la nena de 8 años a su madre para que no haga la denuncia .

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado, identificado como E.R., esperará el juicio con prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario bonaerense, mientras se define la fecha de los debates.

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El presunto padrastro abusador está detenido por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal", por hechos que habrían ocurrido en más de una oportunidad contra la menor.

El caso está a cargo de la UFI 17 de Lomas, que dispuso el arresto del imputado y solicitó al juez de garantías interviniente que siga privado de la libertad, al considerar que hay riesgo de fuga mientras avanza la investigación.

Tribunales de Lomas de Zamora El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora estará a cargo del juicio.

La denuncia por abuso sexual en Villa Fiorito

La vecina de Fiorito denunció a su ex pareja a mediados de diciembre pasado. Según su testimonio en la Comisaría de la Mujer y Familia de Ingeniero Budge, su hija de 8 años fue abusada mientras ella se iba a trabajar.

La joven denunciante increpó al hombre, que negó todo, tomó sus cosas y se retiró del lugar. Desde entonces, estuvo varios días desaparecido, hasta que finalmente lo detuvieron.

El caso salió a la luz cuando la niña le confesó a su madre lo que estaba viviendo. Pero antes de hablar, la frenó el terror a las consecuencias.

"No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", le dijo la menor, según consta en la denuncia. Esas palabras reflejarían las amenazas que el acusado ejercía sobre ella para mantenerla en silencio. A partir de esa confesión, comenzaron los reclamos de justicia.