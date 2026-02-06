viernes 06 de febrero de 2026
Complicado.

El presunto padrastro abusador de Villa Fiorito seguirá detenido con preventiva

La víctima es una nena de 8 años que habría sido atacada mientras su madre se iba a trabajar. Además, contó que era amenazada para que no contara nada.

La denuncia hecha por la vecina de Villa Fiorito es investigada por la UFI 17 de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora dictó la prisión preventiva para el hombre detenido días atrás, luego de haber sido acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 8 años, a quien habría atacado en más de una oportunidad, en Villa Fiorito.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales a La Unión, el sujeto denunciado seguirá tras las rejas por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal" en contra de la nena, a quien además habría amenazado para que no contara los aberrantes hechos.

"No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", expresó la niña, según consta en la denuncia, luego de confesarle a su madre el terrible secreto que guardaba por temor a las amenazas del supuesto padrastro abusador. A partir de entonces, comenzaron los reclamos de justicia.

El caso está a cargo de la UFI 17 de Lomas, que dispuso el arresto del imputado y solicitó al juez de garantías interviniente que siga privado de la libertad, al considerar que hay riesgo de fuga mientras avanza la investigación.

Abuso sexual-Fiorito
El hombre permanece bajo arresto por el grave caso ocurrido en Villa Fiorito.

La denuncia por abuso sexual en Villa Fiorito

La vecina de Fiorito denunció a su ex pareja a mediados de diciembre pasado. Según su testimonio en la Comisaría de la Mujer y Familia de Ingeniero Budge, su hija de 8 años fue abusada mientras ella se iba a trabajar.

La joven denunciante increpó al hombre, que negó todo, tomó sus cosas y se retiró del lugar. Desde entonces, estuvo varios días desaparecido, hasta que finalmente lo detuvieron.

