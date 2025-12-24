miércoles 24 de diciembre de 2025

Indignante.

Fiorito: un hombre fue denunciado por abusar de su hijastra de 6 años

La víctima del hecho ocurrido en Fiorito, le contó a su madre y le advirtió que no haga la denuncia: "Mamá, no hagas eso, porque te va a matar".

El presunto padrastro abusador de Villa Fiorito.

El presunto padrastro abusador de Villa Fiorito.

Una vecina de Villa Fiorito denunció días atrás a su expareja, a quien acusó de abusar sexualmente de manera reiterada de su hija de 8 años cuando lo dejaba a su cuidado mientras ella se iba a trabajar, y ahora reclama su detención.

Según consta en la denuncia, hecha en la Comisaría de la Mujer y Familia de Ingeniero Budge, a la que accedió La Unión, fue la menor la que tuvo la valentía de contarle a su madre que era víctima de abuso sexual de parte de su padrastro, lo que la motivó a recurrir a la Justicia.

El sujeto imputado tiene 56 años.
Además de la agresión sexual, el supuesto padrastro abusador también habría amenazado a su hijastra para que no contara la pesadilla. "No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", expresó la niña cuando se enteró de que su madre iba a denunciarlo.

La joven denunciante increpó al hombre, que negó todo, tomó sus cosas, y se retiró del lugar. Desde entonces, no se sabe nada sobre su paradero. Además, días atrás, los familiares de la menor se manifestaron por las calles de Fiorito para reclamar justicia.

Los familiares de la víctima reclamaron justicia en Villa Fiorito.

Temor al supuesto padrastro abusador

La joven de 28 años que hizo la denuncia, ahora teme por ella y sus hijos por posibles represalias. Es por eso que solicitó la restricción perimetral, prohibición de acercamiento y cese de actos de perturbación directa o indirecta para el presunto padrastro abusador.

La causa está a cargo de la UFI 17 especializada en violencia familiar y de género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan.

Mientras tanto, la madre y la víctima se encuentran con tratamiento psicológico por el grave hecho, a la espera de que la Justicia haga su trabajo.

