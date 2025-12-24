miércoles 24 de diciembre de 2025
Resistencia.

A cinco años del aborto legal, convocan a reorganizarse frente al ajuste de Javier Milei

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito organizó un encuentro para "seguir sumando fuerzas". Será este viernes.

Aborto legal, seguro y gratuito. Tras años de lucha y movilización, el 30 de diciembre de 2020 finalmente se sancionó la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En el marco de los 20 años de la Campaña y a cinco de se aprobara la iniciativa, se impulsó un encuentro para este viernes 26 de diciembre en el marco del ajuste que aplica el gobierno de Javier Milei.

"Recorremos nuestra historia colectiva y conversamos sobre los desafíos actuales en materia de salud sexual y (no) reproductiva, y sobre la autonomía de nuestros cuerpos y proyectos de vida", expresaron en el escrito publicado en redes sociales.

Por otra parte, desde la organización sostuvieron que en la reunión se proyectará el documental ILEgal: La lucha por la legalización del aborto en Argentina, dirigido por Estefanía Andreotti, producida por Danalí Riquelme, Pamela Carlino y la propia Andreotti.

El largometraje sigue la vida de cinco mujeres que decidieron abortar y que ahora cuentan sus historias personales vinculadas también a la lucha feminista en la Argentina.

Aborto legal: a qué hora y dónde es la convocatoria

La organización comunicó que la reunión abierta comenzará a las 19h en la Librería de Mujeres, ubicada en el pasaje Rivarola 158.

A las 20.30 y luego del debate se podrá ver el documental ILegal y, al finalizar, nuevamente habrá un espacio para intercambiar opiniones y reflexionar sobre el futuro. La convocatoria cerrará con un pañuelazo.

Cabe destacar que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito invitaron a feriantes y artesanos a traer sus productos y mostrarlos en los diferentes stands que en el Pasaje Rivarola habrá disponibles.

