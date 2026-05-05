Sebastián Giovini, tras un clásico con "dientes apretados"

En un clásico cerrado y con pocas emociones, Brown de Adrogué rescató un punto como visitante frente a San Martín de Burzaco . El Tricolor continúa en una posición irregular en el Torneo de Primera B , a cuatro puntos del Reducido, pero a tres del descenso. “Fue trabado, ninguno quería arriesgar de más”, fue la conclusión que sacó Sebastián Giovini.

Más allá de las especulaciones de uno y otro lado, el arquero afirmó que sabían lo que “tenían que hacer” en este tipo de partidos. “La verdad que no fue lindo para el público, pero sí sabíamos adentro de la cancha lo que teníamos que hacer, jugarlo con dientes apretados, no darle espacios al rival y tratar de aprovechar alguna oportunidad que tuviéramos. Salió un partido trabado, como viene pasando en los clásicos, que ninguno quiere perder, más que ganar”, confesó el futbolista en declaraciones a Cadena Tricolor.

El triunfo contra Villa San Carlos sacó a Brown de Adrogué del anteúltimo puesto y el punto con San Martín de Burzaco reafirmó que los dirigidos por Jorge Vivaldo quieren ir por más. “El equipo está en crecimiento, mejorando en algunos aspectos, corrigiendo errores. Y me quedo con eso. El equipo hizo un esfuerzo muy grande para salir airoso de un partido muy difícil, no todos los chicos están acostumbrados a jugar clásicos, para algunos era el primero, así que muy contento por el esfuerzo de mis compañeros”, dijo el cordobés.

Identificado con Brown de Adrogué

Sebastián Giovini fue el primer refuerzo del club para la temporada 2025, tras el descenso desde la Primera Nacional. Con 53 presencias se transformó en uno de los pilares del equipo. “Me siento identificado con los colores. Si bien no salí del club le tengo un cariño y un aprecio muy grande”, afirmó el oriundo de La Laguna.

Sebastián Giovini, arquero Brown de Adrogué Sebastián Giovini mantuvo su arco en cero.

“Sé lo que siente el hincha y por eso lo vivo también de manera especial y más allá que uno juega y deja todo en cada partido, en cada entrenamiento, sé que hay que aportarles ese plus a los clásicos y gracias a Dios han salido las cosas bien en los tres que jugamos”, agregó.

Giovini: “Estamos trabajando duro”

El arquero de 35 años, con cuatro vallas invictas, le agradeció al hincha por la banca: “Al que está siempre, al que entiende que no es fácil la situación que estamos viviendo, que el club tuvo que ajustar muchas cosas de lo estructural y nosotros nos estamos ajustando puertas para adentro. Que por ahí no salen las cosas y no son los resultados o el puesto de la tabla que quisiéramos tener, pero que estamos trabajando duro para acomodar el rumbo”.

“Todavía falta un montón, el cuerpo técnico vino a aportar muchísimo, está tratando de darle una identidad al equipo y estamos en busca de hacer un Brown mejor, de poder darle alegría a la gente y poder terminar el campeonato mejor de lo que arrancamos”, finalizó el formado en Argentinos Juniors.