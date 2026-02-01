domingo 01 de febrero de 2026
Escribinos
1 de febrero de 2026
Onda positiva.

Sebastián Giovini vaticinó: "Para Brown de Adrogué este año será distinto al anterior"

El arquero de Brown de Adrogué se ilusiona con una nueva temporada en la Primera B. Para Sebastián Giovini, se percibe un "aura diferente" en el Tricolor.

Sebastián Giovini acumula 40 partidos oficiales con la camiseta de Brown de Adrogué.

Sebastián Giovini acumula 40 partidos oficiales con la camiseta de Brown de Adrogué.

El uno se convirtió en pieza clave de Brown de Adrogué.

El uno se convirtió en pieza clave de Brown de Adrogué.

Brown de Adrogué encara la recta final hacia el inicio del campeonato de la Primera B. El Tricolor buscará estar entre los protagonistas del torneo y su arquero, Sebastián Giovini, es uno de los futbolistas que padeció el año pasado en el cual el conjunto de Adrogué no estuvo ni siquiera entre los candidatos al título.

Con autocrítica y la paciencia que lo caracteriza, el uno se mostró confiado con vistas al debut en el campeonato pactado para el fin de semana del 14 de febrero. Todos los hinchas de Brown de Adrogué aguardan con ansias por el partido de la primera fecha ante Flandria en condición de visitante.

Lee además
Brown de Adrogué se midió con Deportivo Español.
A tres semanas del inicio.

Brown de Adrogué, a la búsqueda de un equipo protagonista
Mauricio Asenjo marcó para Los Andes.
A mano.

Los Andes y Brown de Adrogué se llevaron un triunfo por bando

El Tricolor continúa con la pretemporada y aún no se retiró del mercado de pases. Las últimas incorporaciones fueron Elían Robles, volante que viene de lograr el ascenso a la Primera Nacional con Acassuso y otra de las caras nuevas es Gastón Luraschi, delantero de 20 años que llega proveniente desde la reserva de Deportivo Riestra y firmó por dos temporadas con Brown de Adrogué.

Las expectativas para Sebastián Giovini en una nueva temporada con Brown de Adrogué

Durante la pretemporada, el conjunto de Adrogué disputó amistosos ante Sacachispas, la reserva de Lanús, Deportivo Español y Los Andes. El equipo dirigido por Pablo Nieva dejó buenas sensaciones para lo que viene.

A propósito, Giovini consideró que"los amistosos nos sirven para ir mejorando el funcionamiento e ir afianzando la idea del directo técnico". Además, agregó: "La pretemporada está siendo dura, sabemos los errores que se cometieron el año pasado y los queremos corregir para ir por más".

Asimismo, sostuvo: "Sabemos que estamos en un proceso de transición, estamos creciendo día a día. El año pasado fue difícil, este año va a estar más adecuado a la situación que estamos viviendo. Se viene un año bueno desde adentro y afuera de la cancha".

seba giovini brown
El uno se convirtió en pieza clave de Brown de Adrogué.

El uno se convirtió en pieza clave de Brown de Adrogué.

La carrera de Sebastián Giovini y sus desafíos en Brown de Adrogué

El arquero es uno de los referentes de Brown de Adrogué y en quien se apoyará el entrenador Pablo Nieva en la próxima campaña. A sus 35 años y con recorridos por clubes como Argentinos Juniors, Comunicaciones, Guillermo Brown, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza y Tristán Suarez, se fue convirtiendo en uno de los baluartes del equipo Tricolor.

"Uno siempre lo que pide es paciencia, ya que este es un proceso nuevo que va a llevar tiempo, queremos que los hinchas se sientan identificados con la entrega. Nosotros tratamos de demostrar a los chicos nuevos que tienen que dejar todo por la camiseta", reconoció el uno en diálogo con Cadena Tricolor.

¿Giovini se imagina logrando el ascenso con Brown de Adrogué?

El arquero fue una de las incorporaciones que sumó el Tricolor para disputar la pasada temporada de la Primera B y de a poco, a fuerza de buenas actuaciones, se fue convirtiendo en uno de los jugadores claves del equipo de Fabián Lisa.

Si bien el objetivo era clasificar al Reducido y no se cumplió, el experimentado arquero, con un pasado importante en la Primera Nacional, redondeó un buen año deportivo, siendo el sexto arquero que menos goles recibió en la temporada. Sus números fueron los siguientes: recibió 39 goles en contra y mantuvo su valla en cero en 13 oportunidades, en un total de 40 partidos.

Por estos buenos números, la flamante dirigencia apostó por la continuidad de Giovini, quien seguirá defendiendo un año más los colores de Brown de Adrogué y se ilusiona con lograr el ascenso.

"Esperemos darle una alegría a la gente. Ojalá que todos juntos al final del torneo podamos festejar", precisó. Y agregó: "Estamos encarando este año de la mejor manera, cada vez se van viendo mejores cosas. Estamos entrenando bien a disposición del cuerpo técnico, está siendo intenso y es el momento para hacerlo. Tratamos de mantener una línea".

Por último, concluyó: "Llegamos a un acuerdo rápidamente, yo me quería quedar y ellos querían que me quede. Brown es familia y me siento muy cómodo".

Temas
Seguí leyendo

Brown de Adrogué, a la búsqueda de un equipo protagonista

Los Andes y Brown de Adrogué se llevaron un triunfo por bando

Brown de Adrogué anunció cuatro renovaciones en su plantel para la Primera B

Un nuevo refuerzo se asoma a Temperley de cara a la Primera Nacional

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Franco Benítez, quien brilló de Brown de Adrogué, cerca de ser refuerzo de Temperley.
Para potenciar el ataque.

Un nuevo refuerzo se asoma a Temperley de cara a la Primera Nacional

Las más leídas

Te Puede Interesar

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas ya trabaja para estar, durante el 2026, cerca de los vecinos.
Cerca de los vecinos.

Tango, salud y encuentros en el Centro Nuestra Amistad de Lomas