domingo 01 de febrero de 2026
1 de febrero de 2026
Para potenciar el ataque.

Un nuevo refuerzo se asoma a Temperley pensando en la Primera Nacional

El Gasolero sigue activo en el mercado de pases y está cerca de sumar a un jugador que brilló en Brown de Adrogué de cara a la nueva Primera Nacional.

Franco Benítez, quien brilló de Brown de Adrogué, cerca de ser refuerzo de Temperley.

De acuerdo a la información brindada por El Show de Temperley, medio que dio la primicia de esta nueva incorporación, el atacante firmará su contrato en las próximas horas y será refuerzo del Gasolero con miras a la nueva temporada.

Benítez, cuyo pase pertenece al Bicho, llegaría al Celeste luego de un paso por Coquimbo, de la Primera División de Chile, en el que disputó 17 partidos, no convirtió goles y brindó una asistencia, de acuerdo a los números publicados por Transfermarkt.

Se destacó Brown de Adrogué y busca repetir en Temperley

Este punzante delantero, rápido y gambeteador, tuvo dos buenos pasos por el Tricolor, el primero entre junio del 2021 y diciembre del 2022 y el segundo en 2024, en los dejó un grato recuerdo en los hinchas, siendo uno de los mejores del equipo en la Primera Nacional.

En su primer paso, Benítez disputó 23 partidos, convirtió dos goles y brindó una asistencia, mientras que en su segundo paso, tras hilvanar varios partidos en la reserva de Argentinos, sumó 34 partidos, convirtió un tanto y dio cuatro asistencias.

Justamente, el club de Adrogué fue el equipo en el que más participación y en el que más se destacó, con un total de 57 encuentros, tres goles y cinco asistencias. Y eso es lo que intentará revalidar en Temperley.

