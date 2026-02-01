Un nuevo refuerzo se asoma a Temperley pensando en la Primera Nacional

Mientras se define la salida a préstamo de Agustín Toledo a Colón de Santa Fe, Temperley sigue activo en el mercado de pases y está cerca de oficializar la llegada de un nuevo refuerzo con miras a la nueva temporada de la Primera Nacional .

Se trata de Franco Benítez, extremo de 23 años, formado en Argentinos Juniors y con pasado en Brown de Adrogué , que tendría encaminada su llegada al club y en las próximas horas se convertiría en el sexto refuerzo oficial del equipo de Nicolás Domingo .

El final de los amistosos. En Temperley, la ilusión crece: cerró sin derrotas la pretemporada

De acuerdo a la información brindada por El Show de Temperley , medio que dio la primicia de esta nueva incorporación, el atacante firmará su contrato en las próximas horas y será refuerzo del Gasolero con miras a la nueva temporada.

Benítez , cuyo pase pertenece al Bicho, llegaría al Celeste luego de un paso por Coquimbo , de la Primera División de Chile , en el que disputó 17 partidos, no convirtió goles y brindó una asistencia, de acuerdo a los números publicados por Transfermarkt.

Se destacó Brown de Adrogué y busca repetir en Temperley

Este punzante delantero, rápido y gambeteador, tuvo dos buenos pasos por el Tricolor, el primero entre junio del 2021 y diciembre del 2022 y el segundo en 2024, en los dejó un grato recuerdo en los hinchas, siendo uno de los mejores del equipo en la Primera Nacional.

En su primer paso, Benítez disputó 23 partidos, convirtió dos goles y brindó una asistencia, mientras que en su segundo paso, tras hilvanar varios partidos en la reserva de Argentinos, sumó 34 partidos, convirtió un tanto y dio cuatro asistencias.

Justamente, el club de Adrogué fue el equipo en el que más participación y en el que más se destacó, con un total de 57 encuentros, tres goles y cinco asistencias. Y eso es lo que intentará revalidar en Temperley.