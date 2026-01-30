viernes 30 de enero de 2026
Horas decisivas.

Movimientos en Temperley: si se va Agustín Toledo, ¿regresa Franco Díaz?

A una semana del debut, el mercado de pases del Gasolero sigue activo y se viven horas claves para terminar de definir el plantel para la Primera Nacional.

Franco Díaz no juega en Temperley desde 2021.

Cuando todo transitaba sin grandes novedades y el plantel parecía definido, Temperley podría realizar retoques en el plantel de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional ante el fuerte interés de Colón de Santa Fe por Agustín Toledo.

El mediocampista está en la mira del Sabalero para reforzar el plantel de cara al nuevo torneo y la dirigencia del conjunto santafecino ya inició gestiones con sus pares del Gasolero para llegar a un acuerdo contractual.

La salida de Toledo, en caso de concretarse, sería mediante un préstamo, pero desde Temperley trabajan para que sea con cargo y una opción de compra, teniendo en cuenta que “Picky” cuenta con pasado en primera y también es un jugador importante del plantel de Nicolás Domingo.

Por lo que pudo averiguar Diario La Unión, la dirigencia de Temperley “está trabajando en esa posibilidad”, aunque dejaron en claro que todavía no está cerrada. Por eso, las próximas horas serán fundamentales para sellar el acuerdo.

Si se va Toledo, ¿regresa Franco Díaz a Temperley?

De concretarse la salida a préstamo de Picky Toledo, Temperley tendría una baja sensible en el medio, ya que el mediocampista le daba varias variantes al Nico Domingo, tanto como volante central como interno.

toledo
Toledo dejaría Temperley para sumarse a préstamo en Colón.

En consecuencia, si se va, el Gasolero necesita reforzar ese sector en lo que resta del mercado de pases. Y el apuntado es Franco Díaz, el mediocampista surgido de las divisiones inferiores, que en 2022 fue vendido a Vélez a cambio de U$S 500.000 por el 50% del pase.

“Si se va Toledo, se le podría abrir la puerta a Franco Díaz”, le confiaron a este medio desde los pasillos del estadio Alfredo Beranger. Si se concreta, llegaría a préstamo desde Vélez, club con el que tienen contrato hasta diciembre del 2026.

De esta manera, en esta temporada, se podría concretar el regreso de uno de los últimos grandes talentos surgidos de las inferiores del club, que brilló en la temporada 2021 del Gasolero y después pegó el salto a primera, con pasos por Vélez, Newell’s, Platense e Instituto.

En la Gloria, su último equipo, disputó 21 partidos (seis como titular), no convirtió goles y brindó dos asistencias.

