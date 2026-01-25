domingo 25 de enero de 2026
Escribinos
25 de enero de 2026
Hasta luego.

Otros dos jugadores de Temperley se marchan a préstamo a Ecuador

El mercado de pases del Gasolero sigue activo y Nicolás Domingo suma dos nuevas bajas para la Primera Nacional: Leandro Lucero y Gabriel Frías.

Temperley cedió dos nuevos futbolistas al fútbol ecuatoriano.

Temperley cedió dos nuevos futbolistas al fútbol ecuatoriano.

Temperley ultima detalles en cuanto a la conformación del plantel que afrontará la nueva temporada de la Primera Nacional y en las últimas horas acordó la cesión de dos jugadores que no integrarán el plantel de Nicolás Domingo en el 2025.

Ellos son el defensor Leandro Lucero y el mediocampista Juan Gabriel Frías, quienes se marcharon a préstamo por un año al club Vinotinto FC, que milita en la segunda división de Ecuador. El acuerdo fue sin cargo y con una opción de compra.

Lee además
Gabriel Hauche es uno de los jugadores más experimentados de Temperley.
Referente.

Hauche, vigencia en el ataque de Temperley para el torneo de la Primera Nacional
Temperley ya trabaja con la mente en Barracas Central.
De manera oficial.

Todo confirmado para el debut de Temperley en la Copa Argentina

Los nuevos de Lucero y Frías en Temperley

En la última temporada de la Primera Nacional, ninguno de los dos pudo afianzarse en el equipo titular del Gasolero y por eso, con esta salida al fútbol ecuatoriano, ambos buscan consolidarse como titulares para seguir construyendo su carrera como futbolistas.

Juan Gabriel Frías destacó la llegada de los históricos del Gasolero.
Frías sale de Temperley en busca de minutos de juego.

Frías sale de Temperley en busca de minutos de juego.

En 2025, Lucero disputó 15 partidos con la camiseta celeste, 13 como titular, y no convirtió goles, mientras que Frías disputó siete encuentros y brindó una asistencia. En total, el defensor acumula 26 en Temperley y el mediocampista, uno de los talentos surgidos del club, suma 48, con dos goles y una asistencia.

Temas
Seguí leyendo

Hauche, vigencia en el ataque de Temperley para el torneo de la Primera Nacional

Todo confirmado para el debut de Temperley en la Copa Argentina

Guillermo De Lucca se reencontró con Temperley: "Contento de esta vuelta a mi segunda casa"

Temperley refuerza el ataque: quién es Nicolás Molina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Eduardo Salvio fue uno de los puntos altos de Lanús en la victoria sobre San Lorenzo. 
Sin titubeos.

El aviso de Salvio a los rivales de Lanús: "Van a tener que sufrir mucho para ganarnos"

Las más leídas

Te Puede Interesar

El año pasado se emitieron 7.225 Certificados de Discapacidad en Lomas.
Inclusión.

Nuevas comodidades en Lomas para acceder al Certificado de Discapacidad