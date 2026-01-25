Otros dos jugadores de Temperley se marchan a préstamo a Ecuador

Temperley cedió dos nuevos futbolistas al fútbol ecuatoriano.

Temperley ultima detalles en cuanto a la conformación del plantel que afrontará la nueva temporada de la Primera Nacional y en las últimas horas acordó la cesión de dos jugadores que no integrarán el plantel de Nicolás Domingo en el 2025.

Ellos son el defensor Leandro Lucero y el mediocampista Juan Gabriel Frías, quienes se marcharon a préstamo por un año al club Vinotinto FC, que milita en la segunda división de Ecuador. El acuerdo fue sin cargo y con una opción de compra.

Ambos futbolistas, previo a firmar el contrato con su nueva institución, extendieron su vínculo con Temperley por un año más en este mercado de pases. Lo mismo hizo Franco Ayunta, el tercero de la lista, que también renovó su contrato y luego se marchó a El Delfín de la Serie A de Ecuador.

Los nuevos de Lucero y Frías en Temperley En la última temporada de la Primera Nacional, ninguno de los dos pudo afianzarse en el equipo titular del Gasolero y por eso, con esta salida al fútbol ecuatoriano, ambos buscan consolidarse como titulares para seguir construyendo su carrera como futbolistas.

Juan Gabriel Frías destacó la llegada de los históricos del Gasolero. Frías sale de Temperley en busca de minutos de juego. En 2025, Lucero disputó 15 partidos con la camiseta celeste, 13 como titular, y no convirtió goles, mientras que Frías disputó siete encuentros y brindó una asistencia. En total, el defensor acumula 26 en Temperley y el mediocampista, uno de los talentos surgidos del club, suma 48, con dos goles y una asistencia.

