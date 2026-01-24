sábado 24 de enero de 2026
24 de enero de 2026
Afilado.

Temperley sigue sumando victorias en los amistosos de pretemporada

En su puesta a punto para la Primera Nacional, el Gasolero sumó un triunfo y un empate Almirante Brown en el estadio Alfredo Beranger.

Temperley ganó por un golazo de Luciano Nieto.

Temperley ganó por un golazo de Luciano Nieto.

Temperley avanza en su preparación con miras al nuevo campeonato de la Primera Nacional y este sábado redondeó otra jornada positiva en un nuevo amistoso ante Almirante Brown, lo que genera ilusión de cara al debut del 14 de febrero ante Tristán Suárez.

En el primer turno, el supuesto equipo titular del Celeste se impuso por 1-0 contra el Mirasol, gracias a un golazo de tiro libre de Luciano Nieto. El equipo alternativo, en tanto, igualó 0-0 ante su par de Isidro Casanova.

Brandán no dudó en continuar en Temperley.
Una nueva ilusión en marcha.

La felicidad de Fernando Brandán por su continuidad en Temperley
Gabriel Hauche es uno de los jugadores más experimentados de Temperley.
Referente.

Hauche, vigencia en el ataque de Temperley para el torneo de la Primera Nacional

El Gasolero, hasta el momento, acumula cuatro triunfos en lo que va del receso de verano, todos en el estadio Alfredo Berangar. Le ganó un partido a Sacachipas, consiguió dos victorias ante San Martín de Burzaco y hoy superó a Almirante Brown. Y un dato importante: sigue sin perder partidos.

El nuevo Temperley empieza a tomar forma

Nicolás Domingo, de a poco, comienza a perfilar un equipo titular. Si bien sigue probando variantes, una base se empieza a consolidar. Hay nombre que se repiten con el paso de los amistosos y uno de ellos es el juvenil Lucas Richarte, que se perfila como el socio de Adrián Arregui en la mitad de la cancha.

Otras de las cuestiones que se sostiene con el paso de la preparación es el esquema táctico. El dibujo 4-2-3-1 es una fija en la idea del nuevo entrenador, ya que los dos equipos se paran de la misma manera y eso es una señal importante de cara a lo que viene.

facundo-kruger-temperley
Esta vez, Facundo Krüger no pudo marcar para Temperley

Esta vez, Facundo Krüger no pudo marcar para Temperley

En esta oportunidad, el equipo fue el siguiente: Ezequiel Mastrolía; Valentín Werro, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte; Fernando Brandán, Luciano Nieto, Gabriel Esparza; Facundo Krüger.

Fue el primer partido en el que el goleador Krüger no marcó, pero hoy apareció Nieto para darle la victoria a la Temperley. Y lo hizo con un exquisito tiro libre que se clavó en el ángulo del arquero visitante.

El estreno de Marcos Echeverría en Temperley

El delantero, el anteúltimo refuerzo que sumó el Gasolero en este mercado de pases, formó parte del equipo suplente que igualó sin goles contra Almirante Brown. Jugó aproximadamente 45 minutos y luego fue reemplazado por Bautista Fernández, uno de los juveniles que fueron subidos a primera en esta pretemporada.

marcos-echeverría-temperley
En Temperley, Echeverría sumó sus primeros minutos.

En Temperley, Echeverría sumó sus primeros minutos.

El que no sumó minutos fue Nicolás Molina, la última contratación, quien se incorporó el viernes a los trabajos bajo las órdenes de Nicolás Domingo.

En cuanto al equipo, la formación fue la siguiente: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Nicolás Avalos, Pedro Souto; Agustín Toledo, Gerónimo Tomasetti; Julián Carrasco, Gabriel Hauche, Jonathan Díaz; Marcos Echeverría.

La felicidad de Fernando Brandán por su continuidad en Temperley

Hauche, vigencia en el ataque de Temperley para el torneo de la Primera Nacional

Todo confirmado para el debut de Temperley en la Copa Argentina

Guillermo De Lucca se reencontró con Temperley: "Contento de esta vuelta a mi segunda casa"

Omar Plaini y Gabriel Cañete, tras la firma de la renovación con Los Andes.
Sigue en casa.

Los Andes se aseguró por dos años a Gabriel Cañete

Los Andes sumó minutos de fútbol en el estadio Eduardo Gallardón.
Amistoso en casa.

Los Andes no pudo con Liniers en su preparación para la Primera Nacional