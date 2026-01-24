Temperley sigue sumando victorias en los amistosos de pretemporada

Temperley avanza en su preparación con miras al nuevo campeonato de la Primera Nacional y este sábado redondeó otra jornada positiva en un nuevo amistoso ante Almirante Brown, lo que genera ilusión de cara al debut del 14 de febrero ante Tristán Suárez.

En el primer turno, el supuesto equipo titular del Celeste se impuso por 1-0 contra el Mirasol, gracias a un golazo de tiro libre de Luciano Nieto . El equipo alternativo, en tanto, igualó 0-0 ante su par de Isidro Casanova.

Referente. Hauche, vigencia en el ataque de Temperley para el torneo de la Primera Nacional

Una nueva ilusión en marcha. La felicidad de Fernando Brandán por su continuidad en Temperley

El Gasolero, hasta el momento, acumula cuatro triunfos en lo que va del receso de verano, todos en el estadio Alfredo Berangar. Le ganó un partido a Sacachipas, consiguió dos victorias ante San Martín de Burzaco y hoy superó a Almirante Brown. Y un dato importante: sigue sin perder partidos.

Nicolás Domingo , de a poco, comienza a perfilar un equipo titular. Si bien sigue probando variantes, una base se empieza a consolidar. Hay nombre que se repiten con el paso de los amistosos y uno de ellos es el juvenil Lucas Richarte, que se perfila como el socio de Adrián Arregui en la mitad de la cancha.

Otras de las cuestiones que se sostiene con el paso de la preparación es el esquema táctico. El dibujo 4-2-3-1 es una fija en la idea del nuevo entrenador, ya que los dos equipos se paran de la misma manera y eso es una señal importante de cara a lo que viene.

facundo-kruger-temperley Esta vez, Facundo Krüger no pudo marcar para Temperley Club Temperley.

En esta oportunidad, el equipo fue el siguiente: Ezequiel Mastrolía; Valentín Werro, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte; Fernando Brandán, Luciano Nieto, Gabriel Esparza; Facundo Krüger.

Fue el primer partido en el que el goleador Krüger no marcó, pero hoy apareció Nieto para darle la victoria a la Temperley. Y lo hizo con un exquisito tiro libre que se clavó en el ángulo del arquero visitante.

El estreno de Marcos Echeverría en Temperley

El delantero, el anteúltimo refuerzo que sumó el Gasolero en este mercado de pases, formó parte del equipo suplente que igualó sin goles contra Almirante Brown. Jugó aproximadamente 45 minutos y luego fue reemplazado por Bautista Fernández, uno de los juveniles que fueron subidos a primera en esta pretemporada.

marcos-echeverría-temperley En Temperley, Echeverría sumó sus primeros minutos. Club Temperley.

El que no sumó minutos fue Nicolás Molina, la última contratación, quien se incorporó el viernes a los trabajos bajo las órdenes de Nicolás Domingo.

En cuanto al equipo, la formación fue la siguiente: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Nicolás Avalos, Pedro Souto; Agustín Toledo, Gerónimo Tomasetti; Julián Carrasco, Gabriel Hauche, Jonathan Díaz; Marcos Echeverría.