La felicidad de Fernando Brandán por su continuidad en Temperley

El mediocampista Fernando Brandán tiene un vínculo especial con Temperley y por eso el tema de la renovación de su contrato con miras a la nueva temporada de la Primera Nacional fue un trámite que se resolvió en cuestión de horas.

Brandán fue uno de los primeros que puso la firma para extender su vínculo hasta diciembre del 2026, todavía sin saber quién iba a ser el entrenador mientras se aguardaba una respuesta de Rubén Forestello . A pesar de eso, el “Enano” decidió quedarse.

“No tuve que pensar demasiado el tema de la renovación, en cuestión de horas se resolvió. El club quería, yo también, y así es mucho más fácil. Todo se hizo muy rápido, yo quería seguir en Temperley”, remarcó el mediocampista.

Brandán participó en el segundo amistoso de la jornada ante Sacachispas, el cual terminó con victoria por 2-0 gracias a los goles de Facundo Krüger, y se mostró satisfecho por lo mostrado por el equipo de Nicolás Domingo .

“El balance del primer amistoso fue positivo porque pudimos plasmar muchas de las cosas que venimos trabajando y eso se tradujo en varias situaciones de gol. Así que terminamos satisfecho con lo mostrado”, remarcó.

temperley amistoso sacachispas 1 Temperley sumó un empate y un triunfo en su primer amistoso. Prensa Temperley.

La puesta a punto del Gasolero no se detuvo con el amistoso ante el Lila. Todavía le quedan tres encuentros preparatorios, aunque se podría agregar algunos teniendo en cuenta que se retrasó una semana el inicio del campeonato de la segunda categoría del fútbol argentino, y para el mediocampista estos encuentros son claves para darle forma al equipo.

“Los partidos amistosos son muy importantes para poner en funcionamiento las cuestiones que se practican en la semana. Y así lo tomamos nosotros. Como te enfrentas a un rival que conoce tus movimientos, te obliga a estar pendiente para poner en práctica los movimientos que se practicaron”, concluyó.