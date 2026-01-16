Franco Petroli se presentó en Lanús y rompió el silencio sobre su salud

El ex Godoy Cruz fue oficializado el jueves como la tercera incorporación del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino y este viernes, en su presentación formal, fue contundente sobre la cuestión cardíaca que, por algunas horas, había puesto en duda su llegada al club.
“Estoy en óptimas condiciones, y siempre lo estuvo”, afirmó, claro y contundente, durante la conferencia de prensa que compartió con Matías Sepúlveda y Tomás Guidara, los otros refuerzos de Lanús, en compañía del presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón.
“El tema de mi estado de salud es algo que quiero aclarar y está bueno que lo sepan. Gracias a Dios, tengo un buen estado de salud, como siempre lo tuve, con un control constante. Así que estoy en condiciones físicas y listo para lo que sea”, recalcó el arquero formado en River Plate y que llega tras un buen paso por el Tomba mendocino.
Qué dijo Franco Petroli sobre la oportunidad de atajar en Lanús
“Por suerte, después todo se solucionó rápido y estoy agradecido por la intención que mostró el club de querer contar conmigo. Eso, por suerte, facilitó todo y la verdad que estoy muy feliz de haber llegado a Lanús”, señaló.
Y sobre este paso en su carrera, Franco Petroli fue claro y se mostró muy ilusionado con su llegada al equipo comanda Mauricio Pellegrino, con el objetivo de seguir dando pasos hacia adelante en la profesión.
“Para mí, es un crecimiento grande llegar a Lanús, es un salto de calidad en mi carrera, y creo que llego en el momento justo para seguir creciendo”, concluyó.