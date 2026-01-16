viernes 16 de enero de 2026
No dio vueltas.

Franco Petroli se presentó en Lanús y rompió el silencio sobre su salud

El último refuerzo del Granate en este mercado de pases fue contundente sobre la cuestión cardíaca que casi impide sumarse al equipo de Mauricio Pellegrino.

Petroli, el último refuerzo de Lanús, aclaró su tema de salud.

Petroli, el último refuerzo de Lanús, aclaró su tema de salud. 

El ex Godoy Cruz fue oficializado el jueves como la tercera incorporación del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino y este viernes, en su presentación formal, fue contundente sobre la cuestión cardíaca que, por algunas horas, había puesto en duda su llegada al club.

“Estoy en óptimas condiciones, y siempre lo estuvo”, afirmó, claro y contundente, durante la conferencia de prensa que compartió con Matías Sepúlveda y Tomás Guidara, los otros refuerzos de Lanús, en compañía del presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón.

“El tema de mi estado de salud es algo que quiero aclarar y está bueno que lo sepan. Gracias a Dios, tengo un buen estado de salud, como siempre lo tuve, con un control constante. Así que estoy en condiciones físicas y listo para lo que sea”, recalcó el arquero formado en River Plate y que llega tras un buen paso por el Tomba mendocino.

Qué dijo Franco Petroli sobre la oportunidad de atajar en Lanús

Finalmente, Franco Petroli y luego de algunas reuniones, todo se resolvió de la mejor manera: el arquero firmó contrato hasta 2030 con la entidad del Sur del Gran Buenos Aires.

“Por suerte, después todo se solucionó rápido y estoy agradecido por la intención que mostró el club de querer contar conmigo. Eso, por suerte, facilitó todo y la verdad que estoy muy feliz de haber llegado a Lanús”, señaló.

Junto a Nicolás Russo y Alejandro Marón, firmó su contrato con Lanús.

Y sobre este paso en su carrera, Franco Petroli fue claro y se mostró muy ilusionado con su llegada al equipo comanda Mauricio Pellegrino, con el objetivo de seguir dando pasos hacia adelante en la profesión.

“Para mí, es un crecimiento grande llegar a Lanús, es un salto de calidad en mi carrera, y creo que llego en el momento justo para seguir creciendo”, concluyó.

