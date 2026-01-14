Lanús selló un nuevo acuerdo con Franco Petroli para que sea refuerzo

Después que se le detectara un tema cardíaco en la revisación médica que puso en duda su llegada al club , el arquero Franco Petroli llegó a un nuevo acuerdo contractual con Lanús y en las próximas horas firmará su contrato para sumarse al equipo de Mauricio Pellegrino .

Petroli , de último paso por Godoy Cruz , se convertirá en la segunda incorporación del Granate en este mercado de pases de cara a una temporada muy exigente, que tendrá a la Copa Libertadores como principal objetivo.

La llegada del arquero formado en River Plate se había puesto en duda luego de que no superara la revisación médica. Sin embargo, la cuestión cardíaca que se le encontró la tenía hace tiempo y eso nunca le impidió jugar.

Por eso, con esta nueva realidad, la dirigencia de Lanús buscó pulir algunas cuestiones del contrato inicial para sellar el acuerdo con el futbolista.

Qué se cambió para que Petroli sea refuerzo de Lanús

Previo a la revisación médica, Lanús tenía una obligación de compra a efectuarse en diciembre. Eso, justamente, es una de los ítems que se retocaron ya que, en el nuevo acuerdo, no está la palabra “obligación”, sino que aparece el término “opción”.

Franco Petroli Este jueves se sumará a los entrenamientos de Lanús.

De acuerdo a lo informado por Fortaleza Granate, Petroli llegará al club sureño a préstamo por una temporada, con una opción de compra de U$S 1.5 millones por el 80% de su pase.

Los números del arquero que quería Mauricio Pellegrino

Nahuel Losada es, sin dudas, el arquero titular de Lanús, pero el DT quería sumar otro arquero de jerarquía para darle competencia al puesto, sabiendo la temporada exigente que tendrá el equipo por delante. Y Petroli, de 27 años, fue el elegido que sedujo a Pellegrino y también a la dirigencia.

Esto se debe a sus buenos números en Godoy Cruz, donde disputó 83 partidos, mantuvo 32 veces su valla en cero y recibió 80 goles en contra. Con el Tomba, disputó la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.