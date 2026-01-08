Mauricio Pellegrino, el DT campeón con Lanús, renovó su contrato

Lanús hizo oficial este miércoles la renovación del vínculo contractual con el entrenador Mauricio Pellegrino, campeón de la Copa Sudamericana , con vistas a la temporada 2026. Si bien se trataba de una mera formalidad, se pusieron los papeles en orden y la firma se llevó a cabo en las oficinas de la Fortaleza.

La obtención de la tercera estrella internacional potenció las chances del DT cordobés de seguir ligado a la institución de Cabrero y Guidi . Pero, también, el repunte que tuvo el equipo en el Torneo Clausura, donde fue escolta de Rosario Central en la Zona B, siendo el equipo que más partidos ganó en la fase regular.

En un cónclave que contó con la presencia de directivas/os de la institución encabezados por e l presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón, el técnico Mauricio Pellegrino renovó contrato hasta diciembre 2026.

Pellegrino quedó en la historia de Lanús por haber comando al plantel a la conquista de la Copa Sudamericana en la final disputada en Asunción, frente a Atlético Mineiro de Brasil. La tercera estrella a nivel internacional se suma a la Copa Conmebol 1996 y a la primera Copa Sudamericana 2013 , constituyéndose además en el octavo título global en la historia del club.

El oriundo de Leones, provincia de Córdoba, lleva 51 partidos al frente a Lanús, con un saldo de 23 triunfos, 16 empates y 12 derrotas, con 67 goles a favor y 45 en contra. Las estadísticas corresponden tanto a competiciones de la Asociación del Fútbol Argentino como de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Mauricio Pellegrino tendrá a un campeón del mundo como ayudante

En esta nueva temporada que comenzará en Lanús, habrá una modificación en su cuerpo técnico, que no tendrá a Xavier Tamarit, que continuará su trabajo en los Estados Unidos. “Agradecemos profundamente su compromiso y profesionalismo, y le deseamos el mayor de las éxitos en sus próximos desafíos”, comunicó el club a través de sus redes sociales.

Quién tomará el lugar del valenciano oriundo de Sedaví será José Oscar Flores. El “Turu” supo ser entrenador de Vélez y Defensa y Justicia en 2014 y 2015, respectivamente. También en el período entre 2017 y 2025 formó parte del cuerpo técnico de Unión Deportiva Las Palmas.