domingo 04 de enero de 2026
4 de enero de 2026
En tablas.

Lanús empató con Defensa y Justicia en el primer amistoso de pretemporada del año

Lanús disputó el primer amistoso del 2026 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, donde cosechó dos empates. Mauricio Pellegrino probó variantes.

Lanús se prepara bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino.

Lanús y Defensa y Justicia igualaron en el primer amistoso del año.

Lanús en el predio de Bosques en Florencio Varela.

Lanús puso primera en el 2026 con dos amistosos ante Defensa y Justicia en el predio de Bosques que posee el Halcón en Florencio Varela. En la mañana de domingo, el Granate empezó a ajustar los primeros detalles en la pretemporada, con el horizonte puesto en un año que tendrá por delante varias competencias.

Ambos duelos fueron muy parejos, a tal punto que finalizaron igualados. El primero finalizó 1 a 1 y el gol de Lanús lo hizo Franco Watson, y entre lo destacado figura el regreso de Felipe Peña Biafore, quien volvió a sumar minutos con la camiseta Granate luego de cinco meses por una lesión en el hombro. A su vez, en el segundo tiempo ingresó el juvenil Alexis González, quien es seguido de cerca por Mauricio Pellegrino y todo su cuerpo técnico.

El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús. 
El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús
Nicolás Russo habló de la continuidad de Marcelino Moreno en Lanús.
La llamativa frase de Russo sobre Marcelino Moreno: ¿el 10 se puede ir de Lanús?

Cuál fue la formación de Lanús en el primer amistoso de pretemporada

El entrenador Mauricio Pellegrino dispuso un mix entre titulares y suplentes, aunque con mayoría de futbolistas que suelen iniciar en el once.

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Luciano Romero, Nicolás Morgantini; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Franco Watson, Alexis Segovia; Walter Bou. Esa fue la formación inicial que dispuso el director técnico Granate, en la cual se destaca un esquema 4-2-3-1, el cual es el predilecto de Pellegrino.

Los cambios que realizó el entrenador fueron los ingresos de Bruno Cabrera y Alexis González por Nicolás Morgantini y Alexis Segovia.

lanus ante defensa
Lanús y Defensa y Justicia igualaron en el primer amistoso del año.

El segundo amistoso de Lanús también fue empate aunque sin goles

En segundo turno, el Granate volvió a igualar en otro choque cerrado pero sin abrir el marcador. Lo destacable fue el regreso del colombiano Raúl Loaiza, quien volvió a jugar luego de dejar atrás una rotura de ligamentos que sufrió en septiembre del 2024 . También tuvo su debut Tomás Guidara, único refuerzo de Lanús hasta el momento.

A su vez, sumaron minutos Ronaldo Dejesús, quien estuvo fuera de las canchas desde agosto por una rotura del hueso frontal del cráneo. Por su parte, Lucas Besozzi y Maximiliano González también disputaron algunos minutos. Son dos de los jugadores que regresaron de sus préstamos y están en la consideración del cuerpo técnico.

Para este partido, el DT dispuso de: Evaristo Dieguiz; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Raúl Loaiza, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

Las modificaciones que realizó Pellegrino fueron los ingresos de Lucas Besozzi y Maximiliano González por Eduardo Salvio y Raúl Loaiza.

