Lanús empató con Defensa y Justicia en el primer amistoso de pretemporada del año

Lanús y Defensa y Justicia igualaron en el primer amistoso del año.

Lanús puso primera en el 2026 con dos amistosos ante Defensa y Justicia en el predio de Bosques que posee el Halcón en Florencio Varela. En la mañana de domingo, el Granate empezó a ajustar los primeros detalles en la pretemporada, con el horizonte puesto en un año que tendrá por delante varias competencias.

Ambos duelos fueron muy parejos, a tal punto que finalizaron igualados. El primero finalizó 1 a 1 y el gol de Lanús lo hizo Franco Watson , y entre lo destacado figura el regreso de Felipe Peña Biafore , quien volvió a sumar minutos con la camiseta Granate luego de cinco meses por una lesión en el hombro. A su vez, en el segundo tiempo ingresó el juvenil Alexis González, quien es seguido de cerca por Mauricio Pellegrino y todo su cuerpo técnico.

El entrenador Mauricio Pellegrino dispuso un mix entre titulares y suplentes, aunque con mayoría de futbolistas que suelen iniciar en el once.

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Luciano Romero, Nicolás Morgantini; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Franco Watson, Alexis Segovia; Walter Bou. Esa fue la formación inicial que dispuso el director técnico Granate, en la cual se destaca un esquema 4-2-3-1, el cual es el predilecto de Pellegrino.

Los cambios que realizó el entrenador fueron los ingresos de Bruno Cabrera y Alexis González por Nicolás Morgantini y Alexis Segovia.

El segundo amistoso de Lanús también fue empate aunque sin goles

En segundo turno, el Granate volvió a igualar en otro choque cerrado pero sin abrir el marcador. Lo destacable fue el regreso del colombiano Raúl Loaiza, quien volvió a jugar luego de dejar atrás una rotura de ligamentos que sufrió en septiembre del 2024 . También tuvo su debut Tomás Guidara, único refuerzo de Lanús hasta el momento.

A su vez, sumaron minutos Ronaldo Dejesús, quien estuvo fuera de las canchas desde agosto por una rotura del hueso frontal del cráneo. Por su parte, Lucas Besozzi y Maximiliano González también disputaron algunos minutos. Son dos de los jugadores que regresaron de sus préstamos y están en la consideración del cuerpo técnico.

Para este partido, el DT dispuso de: Evaristo Dieguiz; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Raúl Loaiza, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

Las modificaciones que realizó Pellegrino fueron los ingresos de Lucas Besozzi y Maximiliano González por Eduardo Salvio y Raúl Loaiza.