Todo lo que hay que saber del regreso de Lanús a los entrenamientos: cómo será la pretemporada

La pretemporada de Lanús ya se puso en marcha. El plantel comandado por Mauricio Pellegrino volvió de sus vacaciones y este lunes ya puso en marcha el operativo 2026 en busca de nuevos objetivos. Con los tiempos acotados debido a la Copa del Mundo que comenzará en junio, el Granate afrontará un semestre cargado de compromisos.

El campeón de la Copa Sudamericana 2025 tendrá por delante l a Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa Argentina, Torneo Apertura y Torneo Clausura en el 2026. El debut de Lanús en el año será el 18 de enero ante Sarmiento de La Banda por Copa Argentina , luego el fin de semana siguiente ante San Lorenzo por el Torneo Apertura y en febrero será el turno de la Recopa ante Flamengo.

Varios futbolistas regresaron al Granate tras vencer sus préstamos. Entre ellos se destacan Maximiliano González, mediocampista central que descendió con Godoy Cruz de Mendoza en la última temporada. Disputó siete partidos en el Torneo Clausura con 407 minutos y dos amonestaciones. Además, en el primer semestre vistió la camiseta de Defensa y Justicia con 368 minutos en cancha sobre 9 encuentros disputados.

Otro de los que vuelve es Lucas Besozzi , extremo izquierdo que tuvo paso por tres clubes entre 2024 y 2025. Tiene contrato vigente con Central Córdoba de Santiago del Estero hasta junio de 2026, pero Lanús hace uso de la repesca en este mercado de pases. Cerca de cumplir 23 años, el futbolista llega con rodaje al Granate , donde apenas jugó 9 partidos en la temporada 2020-2021. Jugó en Newell’s, Tigre y Central Córdoba durante el último año y medio con 23 partidos disputados, 3 goles marcados, aunque su mejor producción la consiguió en el equipo de Santiago del Estero.

Por su parte, Tomás Guidara es el único refuerzo hasta el momento. El lateral derecho llegó desde Huracán con el pase en su poder y a los 29 años llega al Granate, tras una buena temporada en el equipo de Parque Patricios. Competirá por el puesto con Gonzalo Pérez y Nicolás Morgantini.

El que debía regresar y no se presentó es Rocco Ríos Novo, arquero que viene de ser campeón con Inter de Miami en la MLS y tiene intenciones de comprar su pase. El uno no llegó a debutar en la Primera de Lanús, hace varios años que juega en los Estados Unidos y la negociación entre los clubes marcha de manera satisfactoria para que pueda fichar por el club donde juega Lionel Messi.

El primer amistoso confirmado para Lanús

Con menos de una semana de preparación, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ya tiene programado su primer juego amistoso de pretemporada. Será el domingo 4 de enero ante Defensa y Justicia en el predio de Bosques que posee la entidad de Florencio Varela.

Luego, el Granate afrontará dos encuentros más la siguiente semana, en días y con rivales a definir. Después será el turno del primer partido oficial de la temporada, el domingo 18 de enero contra Sarmiento de La Banda, por los 32avos de final de la Copa Argentina; resta confirmar la fecha como así también la sede y el horario.

El fin de semana siguiente, Lanús debutará en la Zona A del Torneo Apertura frente a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro. Entre semana recibirá a Unión de Santa Fe y a continuación viajará a Córdoba para chocar con Instituto.