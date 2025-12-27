Nicolás Russo, tajante sobre el mercado de pases de Lanús

El presidente de Lanús tiene en claro los pasos a dar.

A días de retomar los entrenamientos con miras a la nueva temporada, el presidente de Lanús , Nicolás Russo , dio detalles sobre el mercado de pases del Granate de cara a un año muy exigente, en el que volverá a jugar la Copa Libertadores y tendrá la final por la Recopa Sudamericana.

Consciente de esta realidad, Russo fue contundente sobre el plan a desarrollar en el actual receso de verano y dejó en claro que el equipo de Mauricio Pellegrino no tendrá muchas contrataciones, más allá de la llegada de Tomás Guidara .

“Si no vendemos, con Guidara estamos bien”, remarcó, claro y contundente, la máxima autoridad de Lanús en diálogo con Radio Splendid , dando a entender que el principal objetivo es sostener el plantel que en Paraguay ganó la Copa Sudamericana .

La idea, a priori, es mantener la base del plantel de la última temporada, aunque Russo dejó la puerta abierta a una posible venta, pero con la tranquilidad de que no están “desesperados” por transferir a un futbolista en este mercado de pases.

“Todos los jugadores son vendibles, siempre y cuando lo que paguen le convenga al club. Al igual que muchos equipos, necesitamos vender, pero no estamos desesperados por hacerlo. Si hay una buena propuesta, la analizaremos”, agregó el mandatario.

En ese sentido, una transferencia que se podría concretar en los próximos días es la del arquero Rocco Ríos Novo. De acuerdo a lo que informó Russo, Inter de Miami, donde el joven arquero jugó la última temporada, compraría su pase de manera definitiva y de esta manera se integrará el plantel con miras a la próxima temporada.

Lanús vendería a Ríos Novo al Inter de Miami.

De concretarse de esto, y ante la incertidumbre de la renovación de contrato de Lautaro Morales, quien será desafectado de los entrenamientos hasta que resuelva su situación contractual, Lanús analiza la posibilidad de contratar un arquero como suplente de Nahuel Losada.

Todo esto comenzó a tomar fuerza en los últimos días a partir del interés del equipo de Lionel Messi por Ríos Novo y de la no renovación de Morales, ya que el Granate quedará desprotegido en ese sector y necesita una competencia para Losada de cara a la exigente temporada que tiene por delante.