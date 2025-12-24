Franco Orozco vuelve a Lanús: el motivo de su salida de Newell's

Lanús tendrá una cara nueva cuando regrese a los entrenamientos el 29 de diciembre con miras a la temporada 2026, ya que el delantero Franco Orozco no seguirá en Newell’s y será evaluado por el entrenador Mauricio Pellegrino en el inicio de la pretemporada.

El delantero rescindió en las últimas horas su contrato que lo unía hasta junio del 2026 con la Lepra y deberá volver al Granate en este mercado de pases , debido a que tiene vínculo formal con el club hasta diciembre del 2027.

Por este motivo, como lo hizo con otros futbolistas desde su llegada al club, Pellegrino lo evaluará en las primeras semanas de entrenamientos y definirá si formará o no parte del plantel en la próxima temporada, en la que Lanús tendrá mucha competencia con la Copa Libertadores y los certámenes locales.

Orozco se fue a préstamo a Newell’s a mediados de 2025 con un contrato por una temporada, el cual tenía una opción de compra por el 100 por ciento del pase a cambio de US$ 2 millones. Sin embargo, el joven extremo no se pudo afianzar y a los seis meses, de común acuerdo con la dirigencia del club rosarino, rescindió su contrato para volver a Lanús .

En la Lepra rosarina, el delantero disputó apenas siete partidos (sólo tres como titular), no convirtió goles ni dio asistencias, con un total 290 minutos en cancha.

Lanús está listo para el regreso

Después de un mes de vacaciones, el plantel del Granate retomará el lunes los entrenamientos en la Fortaleza de Guidi y Cabrero, enfocado en lo que será una exigente temporada.

El equipo de Mauricio Pellegrino será uno de los primeros que inicie la pretemporada, teniendo en cuanto que en febrero disputará la Recopa Sudamericana contra el Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores. El primer partido se jugará en la Fortaleza, mientras que la revancha será en el Maracaná.

Por eso, con el objetivo de llegar de la mejor manera a este trascendental cruce, la decisión del cuerpo técnico de Lanús fue comenzar con los trabajos de adaptación antes de fin de año para arrancar con lo más duro de la pretemporada a partir de la primera semana de enero.