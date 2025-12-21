Cuánto dinero podría ingresarle a Lanús por la venta de Kevin Lomónaco al Oviedo de España

Una de las novelas del mercado de pases es la de Kevin Lomónaco, el ex jugador de Lanús, es pretendido por varios clubes en este final de año. El zaguero central tuvo un gran desempeño en la primera parte del año vistiendo la camiseta de Independiente y ahora volvió a tomar fuerza la posibilidad de emigrar para el ex Granate .

En el Torneo Apertura fue una de las piezas claves del conjunto de Avellaneda al llegar hasta semifinales, pero en el segundo semestre su rendimiento no fue el mismo. Con una clausula de rescisión tasada en 20 millones de dólares, desde la dirigencia de Lanús tomaron nota sobre la posibilidad de una venta al Real Oviedo de España.

El Red Bull Bragantino de Brasil le compró el 75 por ciento del pase a Lanús en el 2022. De esta manera, la dirigencia del Granate conservó el 25 por ciento de la ficha de Kevin Lomónaco . Luego de jugar a préstamo en Tigre durante una temporada, el zaguero central volvió a Bragantino y a fines de 2024 Independiente compró el 75 por ciento del pase del defensor en 3 millones de dólares. En junio de este año, desde la dirigencia del Rojo extendieron el contrato del futbolista al ejecutar la opción de compra en cuotas, las cuales hasta el momento no fueron abonadas en su totalidad, por lo cual Independiente está atrasado en los pagos.

De todos modos, desde la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti recibieron ofertas por Lomónaco desde el Grupo Pachuca para ubicar al jugador en León de México o Real Oviedo de España . Según el periodista César Luis Merlo , las ofertas fueron de 8 millones de dólares por el 70 por ciento del pase , de lo cual a Lanús le correspondería el 6,25 por ciento del monto que venda Independiente al futbolista.

A su vez, Lanús seguiría conservando el 25 por ciento de su ficha. Igualmente, por el momento Lomónaco no está convencido de emigrar a dichos equipos, su entorno tuvo una charla con Monterrey y Tigres de México, pero hasta el momento la operación no prosperó. Según la información de medios mexicanos, el defensor central tiene el mismo representante que Jorge "Corcho" Rodríguez, el ex Banfield que juega en Tigres.

Embed Independiente tiene negociaciones avanzadas para vender a Kevin Lomónaco al Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca.

*Hay oferta de u$s 8M por el 70% del pase. El "Rojo" pretenden que se estiren un poco más y lo vende. pic.twitter.com/byZgvxh9PO — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 19, 2025

El deseo de Kevin Lomónaco

Sin embargo, trascendió que el futbolista quiere quedarse en Independiente para ser considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, dado que se acerca el mundial 2026 y Lomónaco no quiere perderse la máxima cita.

Por su parte, Gustavo Quinteros, el entrenador de Independiente, lo considera uno de los jugadores principales de la base para armar el Independiente modelo 2026. Aunque los planes de la dirigencia sean vender al jugador, parece que no van en la misma sintonía con el deseo del futbolista surgido de la cantera de Lanús.

Con contrato hasta fines de 2028, desde la dirigencia de Independiente no pagaron la totalidad del pase y es por eso que el club podría sufrir un embargo por parte de la FIFA. La realidad es que Lanús se encuentra a la expectativa de esta situación y hasta el momento no hay certezas con respecto a su futuro. Sin dudas, será una de las novelas del verano.