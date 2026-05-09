Lo buscaban por un robo en Lomas de Zamora y lo encontraron escondido en la cucha de un perro

Un delincuente que tenía pedido de captura por robo en Lomas de Zamora fue detenido con junto a su cómplice tras una intensa persecución desde Villa Devoto hasta La Tablada . Había intentado cometer otro asalto y terminó escondido en la cucha de un perro.

Todo empezó cuando los dos ladrones intentaron robar pertenencias de un vehículo estacionado en el cruce de las calles Mercedes y Asunción , en el barrio porteño de Villa Devoto. La secuencia fue vista por las cámaras del centro de monitoreo local.

Detenido. Estaba prófugo por un robo en Lomas y lo atraparon en Avellaneda en otro robo

Personal policial empezó a hacer el seguimiento de los delincuentes. Los vieron subirse a un Ford Fiesta azul para escapar. Fue así como se organizó un operativo para interceptarlos sobre la avenida General Paz.

Cuando los policías se acercaron al auto, dieron la voz de alto a los sospechosos, pero estos aceleraron y huyeron en dirección a Villa Insuperable, en La Tablada , partido de La Matanza.

Persecución y una detención insólita tras el robo

policia de la ciudad La detención de los delincuentes tras el robo.

Los ladrones abandonaron el auto en la zona de Colón y Reconquista y escaparon corriendo. Uno de ellos, un joven de 27 años, fue reducido por la Policía a los pocos metros. Lo más insólito ocurrió momentos después con el otro delincuente.

Una vecina avisó a los uniformados que el sujeto buscado había entrado a su casa y se había escondido en la cucha de su perro, ubicada en el jardín delantero de la casa. La Policía lo sacó de ahí y lo arrestó de inmediato. Se trataba de un hombre de 34 años.

Al chequear los antecedentes de este último detenido, se comprobó que tenía un amplio prontuario delictivo y que estaba prófugo de la Justicia de Lomas. Tenía pedido de captura por “robo calificado”, solicitada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 de Lomas de Zamora, más otra orden de detención por “encubrimiento agravado” a solicitud del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25.

Los policías revisaron el interior del Ford Fiesta y secuestraron tres llaves codificadas, dinero en efectivo y varias tarjetas. Todo el material incautado, incluyendo el auto, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6.