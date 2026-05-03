Recuperaron una moto robada en Lomas de Zamora después de 17 años: allanamientos y varios detenidos

En una serie de allanamientos realizados en la zona sur del Conurbano bonaerense, la Policía recuperó una moto que había sido robada por menores años atrás en Lomas de Zamora . Hubo once detenidos y varios vehículos y autopartes incautadas.

Los procedimientos tuvieron lugar en las localidades de San Vicente, Alejandro Korn y Domselaar . Formaron parte de un megaoperativo realizado por la Policía de San Vicente en talleres y establecimientos similares, donde habría autos, motos y partes de vehículos robados que serían vendidas en el mercado ilegal.

Juicio. Prisión perpetua para los asesinos de un jubilado en el robo de una camioneta

Los agentes que participaron del operativo detuvieron a once personas en total, una de ellas menor de edad. Los demás tenían entre 18 y 56 años, según fuentes del caso. Además, incautaron una gran cantidad de elementos con pedido de secuestro por robo.

Entre los vehículos hallados por la Policía, había una moto marca Motomel que había sido robada en Lomas de Zamora 17 años atrás. Tenía pedido de secuestro activo desde el 25 de mayo de 2009, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Menores de Lomas.

Además, había un Fiat Duna robado en Morón, un Peugeot 206 sustraido en Avellaneda, una tapa de baúl de Renault Kangoo con pedido de secuestro en San Vicente, un moto Mercedes robado en Morón, un camión Ford Scania con patente adulterada y varios Ford Falcón y Chevrolet Chevy de competición sin chasis ni motor, entre otros.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°1 local, que caratuló el caso como “encubrimiento agravado con ánimo de lucro”. Varios de estos lugares fueron clausurados por la Justicia.