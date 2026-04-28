Prisión perpetua para los asesinos de un jubilado en el robo de una camioneta

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Brian Monzón, alias "Papu", y a Emanuel Márquez por el crimen de Jorge Maugeri, un jubilado asesinado para robarle la camioneta en Luis Guillón, en octubre del 2023.
La pena coincidió con el pedido durante el juicio de la fiscal Viviana Giorgi. Fueron hallados culpables de un segundo ataque ocurrido la misma noche, en el que balearon en el muslo al dueño de un Chevrolet Celta cuando intentaba ingresar a su casa. En ese hecho también robaron el celular y el dinero en efectivo de la víctima.
El magistrado calificó los hechos como "homicidio agravado cometido para perpetrar otro delito, en concurso real con robo calificado por uso de arma de fuego". La instrucción de ambos robos estuvo a cargo del fiscal Andrés Devoto, de la UFI 1 descentralizada de Echeverría.
Además, los jueces condenaron a Carolina Monzón a 3 años y 4 meses de prisión por ser hallada con un arma de fuego y el celular robado. La consideraron partícipe secundaria de uno de los hechos.
Tribunales-Lomas (1)
La Justicia de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a los asesinos.
El jubilado asesinado
El 20 de octubre de 2023, pasada la medianoche, Jorge Maugeri llegó a su casa de la calle Sardi, entre José Hernández y Almafuerte, en su camioneta Duster junto a su esposa. Dos motochorros los interceptaron apenas bajaron del vehículo.
El jubilado intentó impedir que los delincuentes entraran a su vivienda. Uno de los asaltantes le disparó a quemarropa. La bala le impactó en la cabeza. Pese a la llegada inmediata de patrulleros y una ambulancia, Maugeri murió casi en el acto. Su esposa presenció todo.
Los delincuentes huyeron sin llevarse la camioneta y continuaron su raid criminal. En las calles España y Burlando, también en Guillón, interceptaron a otro vecino que ingresaba a su domicilio. Le apuntaron con un arma, sonó una alarma y le dispararon en el muslo antes de huir.