Prisión perpetua para los asesinos de un jubilado en el robo de una camioneta

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Brian Monzón , alias "Papu", y a Emanuel Márquez por el crimen de Jorge Maugeri , un jubilado asesinado para robarle la camioneta en Luis Guillón, en octubre del 2023.

La pena coincidió con el pedido durante el juicio de la fiscal Viviana Giorgi . Fueron hallados culpables de un segundo ataque ocurrido la misma noche, en el que balearon en el muslo al dueño de un Chevrolet Celta cuando intentaba ingresar a su casa. En ese hecho también robaron el celular y el dinero en efectivo de la víctima.

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El magistrado calificó los hechos como " homicidio agravado cometido para perpetrar otro delito , en concurso real con robo calificado por uso de arma de fuego". La instrucción de ambos robos estuvo a cargo del fiscal Andrés Devoto , de la UFI 1 descentralizada de Echeverría.

Además, los jueces condenaron a Carolina Monzón a 3 años y 4 meses de prisión por ser hallada con un arma de fuego y el celular robado. La consideraron partícipe secundaria de uno de los hechos.

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El jubilado asesinado

El 20 de octubre de 2023, pasada la medianoche, Jorge Maugeri llegó a su casa de la calle Sardi, entre José Hernández y Almafuerte, en su camioneta Duster junto a su esposa. Dos motochorros los interceptaron apenas bajaron del vehículo.

El jubilado intentó impedir que los delincuentes entraran a su vivienda. Uno de los asaltantes le disparó a quemarropa. La bala le impactó en la cabeza. Pese a la llegada inmediata de patrulleros y una ambulancia, Maugeri murió casi en el acto. Su esposa presenció todo.

Los delincuentes huyeron sin llevarse la camioneta y continuaron su raid criminal. En las calles España y Burlando, también en Guillón, interceptaron a otro vecino que ingresaba a su domicilio. Le apuntaron con un arma, sonó una alarma y le dispararon en el muslo antes de huir.