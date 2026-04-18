sábado 18 de abril de 2026
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18 de abril de 2026
Fallo judicial.

Mató para robar en una falsa venta por internet en Parque Barón y fue condenado a perpetua

El TOC 4 de Lomas de Zamora condenó al asesino de un hombre baleado durante un robo en Parque Barón, en el marco de una falsa venta por internet.

El autor del crimen en Parque Barón fue condenado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El autor del crimen en Parque Barón fue condenado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Un joven de 27 años fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Jonathan Eduardo Cardozo, víctima fatal de un robo planeado previamente por sus asesinos, que simularon una venta por internet, con punto de encuentro en Parque Barón.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora, en el marco de un juicio llevado a cabo por el asesinato cometido el 14 de junio del 2023.

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De acuerdo a la reconstrución de los hechos, el esquema lo armaban dos detenidos alojados en la Unidad Penal 42 de Florencio Varela: creaban perfiles falsos en redes sociales, contactaban a las víctimas con ofertas de venta y pactaban un punto de encuentro. Afuera, De Rose los esperaba armado.

El 14 de junio de 2023, Ezequiel Moreno cayó en la trampa. Fue a cerrar la compra de una moto a García Lorca al 800, Parque Barón, acompañado por su cuñada y Jonathan Cardozo. Cuando De Rose exigió el dinero, Cardozo se resistió. El delincuente le disparó en el pecho y lo mató.

Tribunales
La Justicia de Lomas de Zamora dictó el fallo por el crimen en Parque Barón.

La Justicia de Lomas de Zamora dictó el fallo por el crimen en Parque Barón.

Otro robo bajo la misma modalidad

Horas antes, bajo la misma modalidad, De Rose había atacado a otro hombre en Guernica. Le disparó cuatro veces. La víctima sobrevivió, según consta en el expediente judicial.

De Rose fue condenado por robo calificado con arma de fuego, homicidio y homicidio en grado de tentativa, todos en concurso real.

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