Lomas de Zamora: condenaron a una policía y a su pareja por intentar matar a un vecino

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a una mujer policía y a su pareja por intentar matar a su vecino en la localidad de Rafael Calzada , partido de Almirante Brown . Hubo un tercer cómplice condenado.

El violento episodio ocurrió el 19 de noviembre de 2023 y tuvo como víctima Alexis Cerdán , de 28 años. El joven había tenido una violenta discusión con Jonathan Cordero y Ever Fernández , quienes habrían intentado llevarse un parlante suyo para vender. A su vez, ellos lo acusaban de robarse una rueda de un auto de la oficial Rocío Belizán , quien trabajaba en la Comisaría de Claypole y vivía en la casa de al lado.

Momentos después, la mujer policía y su pareja, Jacobo Mammana , fueron a buscar a Cerdán a su casa. Al llegar, el novio de la mujer policía irrumpió en la vivienda y le disparó a Alexis en la cabeza. La oficial se había quedado de “campana” en la puerta. Milagrosamente, Alexis logró salvar su vida y el caso fue llevado a juicio.

Las partes denunciadas reconocieron la autoría del hecho y acordaron realizar un juicio abreviado. El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora fue el encargado de dictar la sentencia.

Mammana, el novio de la policía, recibió la pena de cinco años y diez meses de prisión por el delito de “homicidio simple cometido con arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegitima de arma de uso civil condicional”.

La oficial Belizán fue sentenciada a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de “homicidio simple cometido con arma de fuego en grado de tentativa en calidad de partícipe secundario en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

Finalmente, Cordero recibió dos años y diez meses de prisión de ejecución condicional por el delito de “homicidio simple cometido con arma de fuego en grado de tentativa en calidad de participe secundario”.