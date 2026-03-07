El nuevo logro de Arsenal de Llavallol que lo vincula a la AFA

Arsenal de Llavallol incorporó sus categorías infantiles a los torneos oficiales de AFA para la temporada 2026, tras destacarse en el fútbol local. Las pruebas abiertas de jugadores para la institución de Lomas de Zamora convocaron a las categorías 2013, 2014, 2015 y 2016, entrenando en su predio en Boulevard Santa Catalina 302, Llavallol, enfocados en el desarrollo formativo.

El club lomense ha consolidado su estructura, pasando de torneos regionales a competir en divisiones de AFA, incluyendo juveniles y las nuevas infantiles. Se realizaron pruebas abiertas a fines de 2025 y principios de 2026 para formar los planteles de AFA.

El año pasado Arsenal de Llavallol había conseguido disputar el Torneo Regional Amateur con la Primera y ahora logra vincularse a la AFA para disputar los torneos oficiales de la entidad madre del fútbol argentino.

A propósito, el presidente Sebastián Domed confesó que el año pasado AFA los había invitado para participar pero no se llegó con los tiempos y ahora "estamos muy orgullosos de ver a los más chiquitos con la camiseta de Arsenal de Llavallol".

Las infantiles de Arsenal de Llavallol ya disputaron un amistoso ante Argentino de Quilmes y estaban por jugar un segundo choque amistoso ante Yupanqui pero fue suspendido por el paro que afronta el fútbol argentino.

"Estamos con muchas expectativas porque sabemos que nos va a ir bien, desde el club estamos muy felices. Queremos seguir desarrollando al club, nos piden armar fútbol femenino, fútbol senior, estamos con muchas ganas y la alegría es inmensa", aseguró Domed en diálogo con La Unión.

Asimismo, consideró que "entrar a la AFA para nosotros, por lo menos con infantiles, ya es una bendición". Y apuntó: "La idea es que el año que viene entren los juveniles en Primera C, así que vamos paso a paso".

Las categorías infantiles de Arsenal de Llavallol van a jugar sus partidos en el predio de Rancho Taxco en Tristán Suarez, partido de Ezeiza. Los entrenadores a cargo son Esteban Gómez y Brenda Pernocci.

La posibilidad de que Arsenal de Llavallol dispute el torneo Promocional Amateur

El año pasado Arsenal de Llavallol disputó el Torneo Regional Amateur y ahora hizo una propuesta formal para jugar en el Torneo Promocional, la última categoría del fútbol argentino. Buenos Aires City FC es el último equipo que se suma para esta temporada, con lo cual ya son 15 las instituciones confirmadas y quedan 3 vacantes.

San Martín de Monte Grande, SOMRA, SETIA FC, Arsenal de Llavallol, Monte Grande FC, Asociación Cristina (ACFA), All Haz, Moscú FC y Colectividad Boliviana de fútbol de Escobar luchan por un lugar.

"Nuestra idea desde hace dos años es jugar el Torneo Promocional Amateur, pero el año pasado no se abrió ningún cupo y se jugó con los equipos que estaban. Ese es el paso más directo y el camino más corto, ni siquiera el Federal B por un tema de presupuesto. Nosotros hemos hecho el pedido formal pero todavía no hay nada confirmado", subrayó el presidente Sebastián Domed.