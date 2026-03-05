Cómo afecta a Los Andes el paro del fútbol argentino y cuál será la planificación durante el parate

Los Andes se verá afectado este fin de semana por el paro decretado por la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), en una medida que no sólo alcanzará a partidos oficiales, sino que tampoco se podrán realizar amistosos. Desde la entidad presidida por Claudio Chiqui Tapia se impartió la orden de prohibir la organización de encuentros amistosos a puertas cerradas.

Muchos equipos de las categorías menores habían organizado partidos de preparación para no verse afectados por la inactividad del fin de semana, ya que la siguiente fecha está programada recién a partir del viernes 13 de marzo. Los equipos de Primera División , en cambio, volverán a jugar el martes próximo cuando comience la décima jornada del Torneo Apertura.

Sin embargo, desde la AFA bajaron una orden directa: el paro dispuesto entre el 5 y el 8 de marzo incluye tanto encuentros oficiales como amistosos. De esta manera, los clubes tuvieron que cancelar todas las actividades futbolísticas que habían armado para el fin de semana.

Luego de la derrota ante Defensores de Belgrano en el Eduardo Gallardón, los dirigidos por Leonardo Lemos tuvieron acción ante Tristán Suarez en condición de visitante. Fueron de la partida mayoría de futbolistas que habían sumado pocos minutos ante el Dragón y cayeron por 3 a 0 ante el conjunto de Ezeiza. Ambos presentaron formaciones alternativas. Cabe señalar que los dos goles del Lechero fueron en off side y a Tomás Blanco le anularon un tanto por fuera de juego.

La formación que presentó Los Andes estuvo compuesta por: Javier Bustillos ( Marko Brey); Julián Navas , Cristian Linares (Thiago Ciccerone) , Julián Rodríguez Vuotto, Nazareno Fernández Colombo; Facundo Villarreal (Cristian Gallo) , Francisco Funes ( Sergio Ortiz) , Juan Manuel Vázquez, Alex Valdez Chamorro; Tomás Blanco, Camilo Viganoni ( Facundo Echevarría).

Lo que se viene para Los Andes en la reanudación de la Primera Nacional

El próximo partido de Los Andes será el sábado 14 de marzo a las 15.30 ante Central Norte de Salta en el Eduardo Gallardón. Cabe señalar que la fecha número 4 ante Deportivo Madryn como visitante, fue reprogramada para mediados de junio y es por eso que el torneo se reanudará con la jornada número 5. El Milrayitas buscará lograr su primera victoria en el campeonato.

Con respecto al sistema táctico, el entrenador Leonardo Lemos evaluará junto a su cuerpo técnico, si será necesario hacer retoques en el once inicial de cara al encuentro ante el cuervo salteño. No se descarta el ingreso de Nazareno Fernández Colombo para darle mayor explosividad a la zona ofensiva, como también está la chance de que Matías González pueda jugar de punta. Será clave el parate para saber si Los Andes puede empezar a enderezar su rumbo y encontrar su identidad en la Primera Nacional.