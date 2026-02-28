Los Andes perdió en el final un impensado partido ante Defensores de Belgrano

Final del partido
Defensores de Belgrano acertó en la última bola y con un gol de Enzo González, se quedó con el triunfo ante un Los Andes que había sido más a lo largo de los 90 minutos.
¡GOL DE DEFENSORES!
En la última del partido, y en un desarrollo que favoreció el local, García envió un preciso centro y González, con un buen cabezazo, puso el 1-0 para la visita.
Esta vez, el travesaño le negó el gol a Los Andes
Preciso tiro libre de Juan Manuel Vázquez, por encima de la barrera, que pegó en el travesaño y le negó el gol a Los Andes.
Fuerte remate de Asenjo, otra buena respuesta de Medina
El "9" del Milrayitas probó desde afuera del área, pero no pudo con el arquero.
Se salvó Los Andes
Buen pase entrelíneas de Ciccolini para dejar a Aguirre mano a mano con López, pero el remate del 7 se fue por encima del travesaño.
Otra vez el palo le negó el gol a Los Andes
El Milrayitas empieza a lastimar con las subidas de Díaz y así tuvo otra chance de gol: el ex Boca encaró por derecha, metió un preciso centro, Asenjo se la bajó a Galeano, quien definió al palo y luego cometió falta.
Defensores también tuvo la suya
Tras un pase largo, Ezequiel Aguirre picó libre a la espalda de Sandoval y remató cruzado.
Los Andes, otra vez cerca del gol
El conjunto lomense salió con todo en el complemento y ya merece el triunfo. Y nuevamente avisó con un centro rasante de Asenjo que Magallanes, por centímetros, no metió contra su valla.
2' ST. Amarilla para Aaron Sandoval (LA).
Alejandro Medina evitó el gol de Los Andes
Con esfuerzo, el arquero de Defensores tapó un cabezazo de Mario Galeano, que conectó tras un centro de Tomás Díaz.
Arrancó el segundo tiempo en Lomas
Los Andes, que metió un cambio con el ingreso de Tomás Díaz por Matías González, y el Dragón disputan los últimos 45 minutos en el estadio Gallardón.
Final del primer tiempo
En un entretenido partido, Los Andes y Defensores de Belgrano no pudieron quebrar el cero y se fueron al descanso con un empate sin goles. Las más claras fueron del Milrayitas.
45' PT. Amarilla para Gabriel Cañete (LA).
44' PT. Amarilla para Mauricio Asenjo (LA) y Luis Jérez Silva ().
El palo le negó el primero a Los Andes
Brian Leizza, de cabeza, tuvo el gol para Los Andes tras un tiro de esquina cerrado de Matías Gómez que superó al arquero visitante, pero el palo se lo negó.
39' PT. Amarilla para Fabián Sánchez, el primero del partido
Los Andes marca el ritmo y crece en el juego
El equipo de Leonardo Lemos, de a poco, comienza a imponer condiciones en juego, con sus subidas por las bandas, y avisó con un cabezazo de Galeano.
Respondió Los Andes
En una buena jugada colectiva, que arrancó en campo propio, Los Andes armó una linda jugada colectiva que finalizó con un remate débil, sin complicaciones para Alejandro Medina.
La primera fue para Defensores
Los Andes se equivocó en la salida, Moyano anticipó a Cañete tras un pase anunciado de Rodríguez y asistió a González, que se metió con espacios dentro del área y definió cruzado, pero López respondió bien y evitó el peligro.
Arrancó el partido en el estadio Eduardo Gallardón
Los Andes y Defensores de Belgrano ya juegan por la fecha 3 de la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas de Los Andes - Defensores de Belgrano
Los Andes: Sebastián López; Sandoval, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mario Galeano y Mauricio Asenjo.
Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Luis Jérez Silva, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Enzo González y Ezequiel Aguirre.
Arbitro: Wenceslao Meneses
Cancha: Los Andes
Hora: 17
TV: LPF Play.