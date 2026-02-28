Lanzan nuevos cursos y talleres con salida laboral en Lomas de Zamora

Con el objetivo de ampliar conocimientos y abrir nuevas puertas en el mundo laboral , el Municipio sigue ofreciendo cursos gratuitos a vecinos de Lomas de Zamora .

A través del programa Aprender Lomas lanzaron dos capacitaciones vinculadas a la gastronomía . Este lunes 2 de marzo, de 14 a 16, se pondrá en marcha un curso de creaciones dulces y saladas que tendrá un total de 8 clases en el Club Vicenta Tinte de Lamadrid que está sobre la calle Juan Vucetich 4910 .

Mientras que martes 3 de marzo, de 13 a 15, comenzará el curso de maestro pizzero y rotisero con 8 encuentros en la institución "De la mano con los chicos" de Fiorito ubicada en Unamuno 1818 . Para anotarse, los vecinos tendrán que acercarse a cada sede durante el día de inicio del curso.

Por su parte, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades sigue con las acciones para promover la autonomía y el desarrollo personal de las vecinas. El lunes 9 de marzo, de 8 a 11, en el Hogar Fátima Catán de Fiorito (Recondo 1374) comenzará la tercera edición del curso anual de marroquinería que brindará conocimientos en técnicas de costura, moldería y trabajo en cuero para la creación de piezas que incluyen desde bolsos hasta indumentaria.

La propuesta es impulsada junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria Marroquinera y las interesadas en anotarse tienen que mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2405-0735. Durante el verano también dieron un taller de panificados y otro de pastas frescas.

Dan talleres culturales y deportivos para jóvenes de Lomas de Zamora

Los vecinos de 12 a 30 años ya pueden anotarse en las clases que brinda el Municipio en los 6 Puntos Jóvenes que funcionan en distintos barrios. Técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, danzas urbanas, diseño y vestuario, vóley mixto, taekwondo, kickboxing, futsal, futbol femenino y básquet son algunas de las opciones gratuitas.

Para anotarse, los jóvenes tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.