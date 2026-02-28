sábado 28 de febrero de 2026
Escribinos
28 de febrero de 2026
Gratuitos.

Lanzan nuevos cursos y talleres con salida laboral en Lomas de Zamora

En marzo arrancan capacitaciones impulsadas por el Municipio para que los vecinos sumen conocimientos y oportunidades de trabajo.

Los cursos se dictarán en diferentes instituciones de Lomas.

Los cursos se dictarán en diferentes instituciones de Lomas.

Con el objetivo de ampliar conocimientos y abrir nuevas puertas en el mundo laboral, el Municipio sigue ofreciendo cursos gratuitos a vecinos de Lomas de Zamora.

A través del programa Aprender Lomas lanzaron dos capacitaciones vinculadas a la gastronomía. Este lunes 2 de marzo, de 14 a 16, se pondrá en marcha un curso de creaciones dulces y saladas que tendrá un total de 8 clases en el Club Vicenta Tinte de Lamadrid que está sobre la calle Juan Vucetich 4910.

Lee además
Lomas de Zamora: el Municipio articulará sus cursos con la UNLZ para elevar la oferta y calidad.
Importante anuncio.

Los cursos municipales se articularán y homologarán con la UNLZ
En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen actividades gratuitas.
Gratuitos.

En Lomas dan talleres culturales y deportivos para jóvenes

Mientras que martes 3 de marzo, de 13 a 15, comenzará el curso de maestro pizzero y rotisero con 8 encuentros en la institución "De la mano con los chicos" de Fiorito ubicada en Unamuno 1818. Para anotarse, los vecinos tendrán que acercarse a cada sede durante el día de inicio del curso.

Por su parte, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades sigue con las acciones para promover la autonomía y el desarrollo personal de las vecinas. El lunes 9 de marzo, de 8 a 11, en el Hogar Fátima Catán de Fiorito (Recondo 1374) comenzará la tercera edición del curso anual de marroquinería que brindará conocimientos en técnicas de costura, moldería y trabajo en cuero para la creación de piezas que incluyen desde bolsos hasta indumentaria.

La propuesta es impulsada junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria Marroquinera y las interesadas en anotarse tienen que mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2405-0735. Durante el verano también dieron un taller de panificados y otro de pastas frescas.

Dan talleres culturales y deportivos para jóvenes de Lomas de Zamora

Los vecinos de 12 a 30 años ya pueden anotarse en las clases que brinda el Municipio en los 6 Puntos Jóvenes que funcionan en distintos barrios. Técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, danzas urbanas, diseño y vestuario, vóley mixto, taekwondo, kickboxing, futsal, futbol femenino y básquet son algunas de las opciones gratuitas.

Para anotarse, los jóvenes tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.

Temas
Seguí leyendo

Los cursos municipales se articularán y homologarán con la UNLZ

En Lomas dan talleres culturales y deportivos para jóvenes

Estudiantes de Lomas se manifestaron en defensa de trabajadores de Fate

Un mecánico fue detenido en Lomas por simular el robo de su auto para cobrar el seguro

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El hombre quedó demorado varias horas en la Comisaría de Lomas de Zamora.
Falsa denuncia.

Un mecánico fue detenido en Lomas por simular el robo de su auto para cobrar el seguro

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los cursos se dictarán en diferentes instituciones de Lomas.
Gratuitos.

Lanzan nuevos cursos y talleres con salida laboral en Lomas