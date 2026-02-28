Netflix confirmó qué figuras se suman a la tercera temporada de Merlina

Netflix anunció el nuevo elenco de Merlina , la historia vinculada al universo de Los Locos Adams, y también confirmó el inicio de la producción de la tercera temporada de la serie que ya está en marcha cerca de Dublín, Irlanda.

La plataforma anunció que Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor , Oscar Morgan, Kennedy Moyer y otros artistas se unen al elenco de Merlina.

Se une a la serie la ya anunciada Eva Green, quien interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams, así como a los miembros del elenco que regresan: Jenna Ortega (Merlina Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Homero Addams) y muchos más.

Los creadores, showrunners y productores ejecutivos de Merlina Al Gough y Miles Millar aseguraron que "es un oscuro placer para nosotros abrir de par en par las puertas de la Academia Nevermore una vez más al comenzar la producción de la tercera temporada. Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza.

Y agregan: “A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas. Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió".

La segunda temporada de Merlina se estrenó en 2025 y rápidamente se convirtió en la quinta serie en inglés más vista de todos los tiempos, siguiendo el éxito sin precedentes de la primera temporada de la serie de éxito mundial, que sigue siendo la serie en inglés más vista de todos los tiempos en Netflix.