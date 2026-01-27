Quién es el actor de una serie de Netflix que trabaja de carpero en San Clemente del Tuyú

Un joven actor español que participó de la exitosa serie Valle Salvaje, que se pudo ver a través de Netflix , sorprendió a todos al decidir probar suerte trabajando como carpero en un balneario de San Clemente del Tuyú durante este verano.

Julen Katzy fue descubierto por el cronista de América TV , durante su recorrida por la Costa. “No tenía ahora mismo nada de trabajo y yo soy así, hay cosas que las siento, que las tengo que hacer, que no las pienso mucho y tomo decisiones entonces en base a eso”, dijo.

Y amplió : “Mi decisión ahora era que quería vivir algo diferente, tenía la posibilidad de estar aquí y no sé qué me va a traer Argentina y tampoco sé lo que vengo buscando, pero siento que ya me llevo mucho”.

Julen Katzy explicó que es amigo del sobrino del dueño del balneario y que fue él quien le ofreció el trabajo. Además del trabajo en la playa, reveló que trabaja de noche como mozo en una pizzería, al margen de que lo reconocen por su labor en Netflix.

“Me reconocen, muchos me preguntan, o me dicen ‘¿te pareces muchísimo al actor de la novela?’ Y digo, ‘sí, claro, claro’. Y nada, me lo paso bien, y luego hacemos fotitos, mandamos saludos”, reveló.

image En escena en el serie de Netflix.

En relación a cómo es su vida diaria detalló: “Vivo acá en el balneario. Lucas, que es el dueño y que le quiero agradecer también mucho por todo lo que me está dando, me dejó un cuarto, me dan de comer, me dan de desayunar, me dan de cenar y a cambio, pues yo le ayudo acá con lo que necesita”.

Y cerró sobre sus días en la Costa atlántica: “Es una experiencia, es algo que no voy a vivir nunca si no. Para mí la vida no es dormir hasta las 3 de la tarde”.