26 de enero de 2026
26 de enero de 2026
El Nueve estrena la serie china Corazones destinados

El Nueve pone en pantalla a la serie china Corazones destinados, que narra una historia de amor entre una joven arquera y un príncipe.

En una nueva apuesta, El Nueve estrena el lunes a las 23 la serie Corazones destinados, un drama chino que se emitirá de lunes a viernes y narra una apasionante historia de amor entre una joven arquera y un príncipe.

Corazones destinados cuenta cómo el Reino de Jinxiu está al borde de la derrota en la batalla de Pingling y sobre cómo cambia el curso de esta historia.

Cómo es la nueva serie de El Nueve

La historia que se verá en la pantalla de El Nueve cuenta que la arquera de rojo, Fu Yixiao, dispara una flecha al príncipe mayor de Susha, Feng Suige, cambiando el curso de la batalla.

Pero Yixiao cae accidentalmente de un acantilado poco después y pierde la memoria. Después de que Yixiao es rescatada por la familia Ling de médicos de la Villa Justa, se reúne inesperadamente con su viejo enemigo Suige.

Al observar el lío en el que se encuentra Yixiao, Suige infiere que debe estar relacionado con su situación en la batalla de Pingling. Suige quiere usar a Yixiao para descubrir la verdad tras bastidores, mientras que Yixiao quiere usar a Suige para sobrevivir a una intensa persecución.

Así, los dos, que eran enemigos mortales hace un mes, ahora deben apoyarse mutuamente para sobrevivir en la turbulenta ciudad de Yujing, y su amor florece en secreto a través de innumerables experiencias cercanas a la muerte.

La semilla está sembrada, y en medio del odio, la traición, el engaño, el deseo no correspondido y la incapacidad de soltar, todos son a la vez jugadores y peones. Yixiao y Suige solo pueden trabajar juntos en la tormenta para superar la oscura conspiración, romper las ataduras del destino, cumplir con las expectativas del pueblo y no decepcionarse mutuamente.

