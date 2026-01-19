Cómo es Bahar, la nueva serie turca que llega a Telefe

Bahar, la nueva serie de Telefe.

Este lunes a las 18 llega a Telefe, Bahar, una conmovedora y moderna serie filmada en Turquía que promete cautivar a la audiencia argentina. Esta ficción, que fue un gran éxito internacional, se destaca por su mensaje universal sobre la fuerza interior y la resiliencia de una mujer.

Tras veinte años de postergar sus sueños por el bienestar de su familia, la vida de Bahar da un giro radical. Un diagnóstico inesperado la obliga a confrontar su presente y le otorga el impulso necesario para retomar su carrera como médica.

¡Prepárense para los milagros porque todo puede pasar este lunes!



Sin embargo, su regreso al exigente mundo hospitalario no será fácil: deberá demostrar su valor en un entorno liderado por su propio esposo, quien oculta una doble vida, y encontrar la fuerza para reconstruir su identidad en medio de una traición que lo cambiará todo.

El elenco de la nueva serie de Telefe Esta producción turca que llega a Telefe cuenta con una interpretación magistral de la multipremiada Demet Evgar, quien logra equilibrar con maestría el drama y la resiliencia de la protagonista.

image Bahar, la nueva serie de Telefe. La acompañan Mehmet Yilmaz Ak, interpretando al Dr. Timur y el reconocido Bura Gülsoy, quien da vida al Dr. Evren, una figura determinante en el nuevo camino que Bahar decide emprender. Bahar fue un rotundo éxito de audiencia en diferentes partes del mundo. Un drama inspirador con un mensaje universal sobre el valor de la resiliencia y la capacidad de las mujeres para reinventarse.

