Estrenos de cine: una adaptación de Mariana Enriquez y tres películas que se las traen

Síntesis : basada en los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El Carrito” de Mariana Enriquez. Un verano caluroso, apenas unos meses después del estallido de violencia de diciembre de 2001 en Argentina, que terminó en una profunda crisis económica y social. Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables amigas, viven en las afueras de Buenos Aires. Natalia es quien tiene más afinidad con él, y cuando su relación parece incipiente, aparece Silvia, una chica mayor y con más experiencia, que captura la atención de Diego. Entonces Natalia se enfrenta al desamor, al rechazo y al miedo a perderlo todo. (Terror, Argentina)

image Estrenos de cine: llega La Virgen de la Tosquera.

Los demás estrenos de cine

Exterminio: El templo de huesos

Directora: Nia DaCosta.

Elenco: Ralph Fiennes, Jack O`Connell.

Síntesis: El Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El templo de huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más extraña y aterradora. (Terror, Estados Unidos)

Marty Supremo

Director: Josh Safdie.

Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow.

Síntesis: ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Supreme sigue a Marty Mauser, un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión engrandeza. (Biográfica, Estados Unidos).

MOON: Mi amigo el panda

Director: Gilles de Maistre.

Elenco: Noé Liu Martane, Sylvia Chang, Yé Liu.

Síntesis: Tian tiene 12 años cuando, debido a sus malas notas, es enviado a vivir con su abuela. Lejos de la ciudad, en las misteriosas montañas chinas, establece en secreto una amistad con un pequeño panda al que llama Moon. Ese encuentro marcará el inicio de una aventura extraordinaria que transformará su vida... y también la de su familia. (Aventuras, Francia).