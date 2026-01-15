Cómo le fue a Lanús en sus partidos iniciales por Copa Argentina

Lanús comenzará su participación en la Copa Argentina este domingo frente a Sarmiento de La Banda por los 32avos de final del torneo más federal del país. Para el Granate será el comienzo oficial de la temporada 2026, en la cual deberá afrontar Torneo Apertura, Clausura, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana , además de la Copa Argentina citada.

En la última edición del 2025, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue eliminado por Argentinos Juniors en los cuartos de final que se disputaron en la cancha de Racing en Avellaneda. Ahora, comenzará su camino ante un equipo que milita en el Torneo Federal A contra el que nunca jugó, por lo que será el debut en el historial para ambos.

En total, el Granate registra 32 encuentros en la competencia. Cosechó 16 triunfos, 6 empates y 10 derrotas (53 goles a favor y 27 en contra). Sus mejores actuaciones fueron en las ediciones 2014-2015 y la del 2019, donde cayó ante Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero, respectivamente.

Lanús tuvo algunos estrenos por Copa Argentina con resultados dispares. En el 2012 lo sorprendió Barracas Central , ya que el Guapo se impuso por 8 a 7 en los penales, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos. Aquel equipo dirigido por Gabriel Schurrer quedó en el recuerdo por no pasar la primera fase.

En el 2013, el equipo dirigido por Guillermo Barros Scheletto logró una victoria justa sobre UAI Urquiza al imponerse por 1 a 0 con gol de Silvio Romero. Mientras que en el 2014, el Granate sufrió otro golpazo al caer con Colón de Santa Fe por 1 a 0. Fue otra dura derrota y eliminación en el estreno.

barracas-aposto-los-penales-y-aprovecho-la-oportunidad Lanús fue eliminado por Barracas Central en el 2012.

Goleadas y definiciones por penales con victorias ajustadas

Para la edición del 2015, Lanús enfrentó a Atlético Tucumán y lo superó por 2 a 0, mientras que en el 2016 sufrió para ganarle a San Martín de Formosa 6 a 5 por penales tras una igualdad por 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Aquel equipo dirigido por Jorge Almirón se quedó con un triunfo apretado.

En el 2017 no pasó sobresaltos y se impuso con autoridad sobre Sportivo Barracas por 5 a 1, pero en el 2018 otra vez volvió a sufrir con los penales al igualar 1 a 1 con Douglas Haig y ganarle 4 a 2 por penales. Por su parte, en el 2019 fue triunfo 2 a 0 sobre Huracán Las Heras, en el 2020 no hubo Copa Argentina por la pandemia de coronavirus y en el 2021 el Granate de Luis Zubeldía le ganó con autoridad por 3 a 1 a Real Pilar. A su vez, en el 2022 se despachó con una goleada sobre Defensores de Cambaceres por 5 a 0, en el 2023 se impuso claramente sobre Sol de Mayo por 3 a 1.

El-Porvenir-1-Lanus-0 El Porvenir dio el batacazo y eliminó a Lanús en el 2024.

La eliminación ante El Porvenir y lo que viene para Lanús

Una de las mayores frustraciones fue en el 2024 cuando cayó ante El Porvenir por 1 a 0 en el estadio de Defensa y Justicia. Fue uno de los grandes batacazos en la historia de la Copa Argentina, ya que el conjunto de Gerli militaba en la Primera C y se trató del regreso de un enfrentamiento que no se daba desde hacía casi 40 años ante uno de los vecinos barriales.

Por último, en el 2025 Lanús goleó 4 a 0 a General Lamadrid en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Este domingo, el Granate debutará nuevamente ante un rival del ascenso como Sarmiento de La Banda, en un compromiso en el cual no quiere que haya sorpresas.