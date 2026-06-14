Más obras para San José: bacheos, forestación y mejoras en espacios públicos

Con obras de infraestructura , forestaciones y arreglos en espacios públicos, el Municipio de Lomas trabaja para mejorar la calidad de vida en San José, Temperley . y cumplir con las necesidades de los vecinos.

Sobre Caaguazú , una de las calles más importantes de la localidad, se están haciendo bacheos para reparar sectores deteriorados a lo largo de 12 cuadras. Las acciones para mejorar el tránsito comenzaron en el cruce con Lynch y avanzarán progresivamente hasta llegar a la Avenida Eva Perón . En las últimas semanas también concluyeron los arreglos en Boston y Revolución de Temperley.

Por su parte, en 12 de Agosto y Armesti desplegaron un operativo de limpieza y forestación. "Con la participación activa del barrio logramos erradicar de forma definitiva un histórico punto de arrojo en la calle 12 de Agosto. Ahí mismo colocamos tres canteros elevados con plantas nativas y chipeo, y también forestamos la Plaza Lynch para recuperar el espacio público entre todos", detalló la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo de recorrida por el barrio.

A su vez, en el Parque San José se van a arreglar las rampas y los accesos con el objetivo de evitar que los autos estacionen sobre los canteros y así mejorar los accesos al predio. Y en el CIS Oliveras habrá diferentes remodelaciones con el objetivo de fortalecer los servicios de salud y la atención de la comunidad.

Los nuevos murales de Maradona en San José, Temperley

El amor del pueblo por Diego Maradona se ve reflejado en los murales que se pintan en calles y clubes de los barrios. En San José, los vecinos ya disfrutan de las nuevas obras artísticas en homenaje al más grande.

Sobre la calle Lynch, desde Gowland hasta Roma, hay 7 murales con diferentes imágenes y momentos de la vida del Diez. "Fuimos 5 los artistas que estuvimos pintando murales en las calles divisorias de Lomas y Lanús. Además de recrear al Diego como jugador, en esta oportunidad quisimos mostrar su lado más humano y en su vida diaria que fue tan especial, así que pintamos escenas donde los vemos relajado de vacaciones, jugando con su hija y tomando mate", expresó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur, un colectivo que lleva más de 12 años trabajando con el arte urbano.

Mientras caminan por el barrio, los vecinos van a ver murales sobre los comienzos del Diego en Los Cebollitas, los inolvidables mundiales del 86 y 90, la emblemática foto fumando un habano con la bandera argentina de fondo y el hermoso momento en el que su hija Dalma le pone flores a las medias de su papá durante una pausa en el entrenamiento con el Napoli.