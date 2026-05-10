San José, el barrio que nació hablando polaco en Lomas de Zamora

El origen del barrio San José no se explica sin una colectividad en particular: la polaca. Su huella no fue marginal ni tardía; estuvo desde el primer momento, cuando ese rincón de Lomas de Zamora todavía era poco más que tierra a rematar.

Hay una fecha que funciona como punto de partida: el 12 de diciembre de 1948. Ese día, el martillero Juan Boracchia puso en venta más de 4.000 parcelas dentro de un perímetro definido por las calles Santa Cruz, Santa Ana, Garay y Pasco.

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Aquel remate ordenó el territorio y marcó el inicio de una comunidad. Entre quienes levantaron la mano en esa jornada estaba José Mokszycki. Con un español todavía incipiente, compró cinco terrenos sobre la calle Calandria. No lo hizo solo: pensaba en su familia y en otros compatriotas.

Fue el primer “pocero” del lugar y, junto a los suyos, montó una empresa dedicada a perforaciones. Ese mismo día también adquirieron lotes Pedro Litarowics y Félix Morzowski, a quienes pronto siguieron otros inmigrantes polacos que empezaron a poblar un barrio entonces rodeado de eucaliptos. La adaptación no tardó. Muchos de estos recién llegados traían oficios y saberes técnicos que les permitieron insertarse con rapidez y progresar.

Empujoncitos para San José

Algunos incluso impulsaron emprendimientos propios: Juan Wolk abrió un negocio de maquinarias, mientras que Estanislao Witkowski levantó en 1951 la única sala de cine que tuvo San José. En lo religioso, los comienzos fueron más precarios. Para asistir a misa en su idioma debían trasladarse hasta Quilmes, donde oficiaba un sacerdote polaco.

La situación empezó a cambiar cuando el párroco de San José Obrero, el padre Juan Antonio de Arguinchona, se reunió con la colectividad y acordaron celebrar cada domingo en polaco, a cargo del padre Kornas. Pero el objetivo era tener un templo propio.

Trabajo comunitario en Lomas de Zamora

Ese deseo tomó forma en 1954, cuando Mokszycki, Wolk, Kowalski y una veintena de fieles decidieron avanzar con la iniciativa. Dos años después adquirieron terrenos para erigir una capilla bajo la advocación de Maximiliano Kolbe. El trabajo fue, en gran parte, comunitario: rellenaron el predio y construyeron un salón que funcionaba como escuela y espacio de culto.

Al principio, incluso, utilizaron un contenedor donado por Ford, trasladado en tráiler por el presidente del Club Polaco de Quilmes, al que luego sumaron paredes de ladrillo. La construcción definitiva llegaría más tarde. Con la colaboración del padre Estanislao Wrobel, comenzaron a reunir fondos para una iglesia que finalmente empezó a levantarse en abril de 1986, en la esquina de Churrinche y Tordo.

Dos años después, el 4 de junio de 1988, el obispo de Lomas la inauguró. Así se consolidó una historia que, en buena medida, explica por qué San José fue (y sigue siendo) un barrio profundamente marcado por la presencia polaca. Hasta la semana que viene, amigos.