Carmiña quiere volver a Gran Hermano para vengarse de Emanuel Di Gioia

Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada en medio de un escándalo por sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga . Mientras que la periodista paraguaya dijo que quiere volver al certamen de Telefe para cobrarse venganza de Emanuel Di Gioia

“Le voy a hacer crecer el pelo a Emmanuel”, dijo Carmiña hablando con La Tora en el strming de Telefe sobre la posibilidad que le da Gran Hermano de volver en el repechaje.

Se picó. El fuerte posteo del novio de Yipio: "No sean tan idiotas"

“Dejenmelo a Emmanuel hasta que yo vuelva a la Casa” pidió la periodista de Paraguay, quien vio todo lo que dijo el jugador después de que ella fuera expusada del juego .

Mientras que Jenny Mavinga contó en en “La Linterna” que habla frecuentemente con Carmiña y que está todo más que bien entre ellas, ambas candidatas para el repechaje.

Habrá que ver si el próximo 20 de mayo cuando se concrete el repechaje, Carmiña logra entrar a la Casa por el voto de la gente y llevar a cabo su venganza contra Emanuel De Gioia.

Así fue el momento en que Carmiña llegó a la Casa por un DAR (Derecho a Réplica) y le pidió disculpas a Mavinga por sus dichos discriminatorios, que la llevaron a la expulsión de la Casa.

jenny-mavinga-y-carmina-masi-2208952 Carmiña tuvo un conflicto con Jenny Mavinga en Gran Hermano.

Su polémica en Gran Hermano

Carmiña recordó en parte el momento en el que lanzó frases hirientes y racistas destinadas a su compañera Jenny Mavinga, quien también dejó Gran Hermano.

"Lo que dije Mavinga fue un día que yo estaba desayunando con los chicos, vos estabas divirtiendo en el patio, estabas bailando, hice el peor comentario que una persona puede hacer cuando dije 'mira parece que recién bajó del barco' y vos bailando, divirtiéndote y los que estaban conmigo se rieron y no los voy a justificar porque esa fue mala mía y capaz se rieron porque es un mecanismo de defensa que mucha gente tiene en una situación incómoda", dijo.