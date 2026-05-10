Susto en Temperley: un problema en la chimenea de una casa terminó en un incendio

Los Bomberos de Lomas en el lugar del incendio.

Un incendio provocó importantes daños en una vivienda en la localidad de Temperley , tras un inconveniente en la chimenea. Hubo un rápido accionar de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

Todo ocurrió en una casa ubicada en la calle Pichincha al 1400 , a cuatro cuadras de la estación Hospital Español del Tren Roca. Según informaron fuentes oficiales a La Unión , el fuego empezó en el sector de la chimenea de la propiedad y se expandió con rapidez.

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Las llamas se salieron de control y las personas que vivían en el lugar no pudieron controlar el fuego por sus propios medios. Tuvieron que pedir ayuda a los Bomberos de Lomas .

Rápidamente se organizó un operativo que afectó esa cuadra. Se acercaron al lugar dos dotaciones y ocho bomberos a cargo del Sargento 1° Claudio Deluca, con apoyo efectivos policiales de la jurisdicción.

Luego de cortar el tránsito sobre Pichincha, los Bomberos de Lomas ingresaron a la vivienda y pudieron sofocar el fuego sin mayores inconvenientes, aunque las llamas habían generado algunos daños materiales, sobre todo en la zona del techo, y los profesionales tuvieron que desmontar parte del mismo.

Afortunadamente, el operativo se completó sin tener que lamentar personas heridas. Tampoco hubo personas trasladadas al hospital, según precisaron las fuentes consultadas por este medio.