Nacieron gemelos prematuros en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora y la familia vive un drama por un incendio

Ruth Gómez fue la enfermera del sector Neo del Hospital Gandulfo y sigue ayudando a los prematuros y a sus familias.

La exenfermera del Hospital Gandulfo , Ruth Gómez en el día de su cumpleaños hizo un posteo muy particular en su cuenta de Facebook ya que no pidió regalos, sino que solicitó ayuda para unos bebés prematuros cuya familia perdió todo en un incendio. En el sector de Neonatología reciben donaciones para ellos.

"Hola mis amigos solidarios les quería contar que hoy es mi cumpleaños y me encantaría que entre todos podamos ayudar a unos bebés gemelos prematuros y a su familia, Los Rodríguez, porque se les quemó su casita y necesitan de todo", comenzó con el pedido a través de la cuenta de la red social.

Para anotarse. El Rotary Club Lomas Este encara la primera colecta de sangre del año para ayudar al Hospital Gandulfo

Si bien Ruth ya está jubilada sigue en permanente contacto con todo el personal del hospital ya que ella trabajaba en el sector de Neonatología y vio mucha necesidad de muchas familias tras un parto.

La licenciada en enfermería decidió este año que como regalo de su cumpleaños quienes puedan se acerquen al Gandulfo para donar. En diálogo con La Unión, resaltó: "Los recién nacidos son una nena y un varón, pero la familia tiene más hijos por eso tamos pidiendo que colaboren con ropa, calzado, útiles escolares, mochilas para el cole, guardapolvos, pañales y ropita para los principitos que se encuentran internados".

Tras el posteo recibió muchos mensajes que embargaron de emoción a Ruth. "Aunque ya estoy jubilada sigo conectada con mi amada Neo del Gandulfo", aseguró y detalló que la campaña la está haciendo junto a la doctora, Adriana Gómez del sector de Neonatología por lo que todo aquel que quieran ayudar puede preguntar por la profesional que está al tanto.

"Entre todos podemos poner un poquito y así haremos un mundo mejor", culminó el posteo que llamó la atención de muchos vecinos de la zona que no dudaron en agradecer a Ruth y aportar lo que cada uno pueda o tenga.

La familia numerosa que perdió todo en un incendio está todos los días en el hospital al cuidado de los gemelos que por su condición de prematuros deben seguir internados. "Los Rodríguez tienen muchos niños y al perder todo al quemarse su casita hay que colaborar sobre todo lo que piden ahora es ropa de abrigo y calzado", resaltó nuevamente Ruth, quien además dejó bien en claro que en caso de no encontrar a la doctora Gómez se pueden dejar las donaciones a la médica del mismo sector: María Eugenia Soler Monserrat.

Mira el posteo