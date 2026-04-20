Con la colecta de sangre del Club Temperley, se ayudará al Gandulfo y a otros hospitales provinciales

Con el objetivo más que cumplido, desde el Club Temperley anunciaron que por el enorme éxito que tuvo la campaña de donación de sangre que se realizó el sábado se podrá ayudar no sólo al Gandulfo, sino también a otros hospitales provinciales.

Temperley Solidario junto a la Fundación Sueños Celestes organizaron la tercera colecta de donación de sangre para el Hospital Gandulfo gracias al aporte fundamental del Centro Regional Tres de Febrero que se encargaron de tomar las muestras de cada uno de los voluntarios que se acercaron a donar.

Del barrio al exterior. Es de Temperley, hace cinco años viaja por el mundo y ya vivió en más de siete países

"Gracias a las pre-inscripciones que largamos con mucha anticipación, logramos que se anoten 40 personas, de las cuales se acercaron a donar 26 y 24 de ellas fueron dadores efectivos, mientras que dos no pudieron hacerlo por cuestiones de salud", detalló Valeria Aguilar, una de las voluntarias de Temperley Solidario.

Por la cantidad de sangre que lograron obtener, anunciaron que el 70% será para el Gandulfo y el 30% se donará a otros hospitales de la Provincia de Buenos Aires. "Creo que se llegó al objetivo por la gran difusión y aceptación de toda la comunidad y gracias al link de preinscripción que fue fundamental para tener un panorama del interés de los donantes", aseguró Aguilar.

Cada uno de los donantes voluntarios que se acercó a cumplir el compromiso que puede salvar vidas fue muy bien recibido por todo el equipo del Centro Regional Tres de Febrero y por los organizadores de la jornada que se llevó a cabo en las instalaciones del Jardín de Infantes Sueños Celestes del Club Temperley.

"Queremos agradecer a los que fueron a donar e invitar a aquellas personas que sacaron un turno y no asistieron el sábado a que se acerquen al sector de Hemoterapia del Hospital Gandulfo a realizar dicha acción ya que siempre se puede donar en ese hospital o en el más cercano a cada domicilio", destacó Aguilar.

El objetivo de la acción es siempre el mismo y muy importante que es ni más ni menos que el de salvar vida porque la sangre no se fabrica y la única manera de obtenerla es a través de la donación voluntaria.

"Es una de las campañas que nos representa como club y por eso siempre estamos dispuestos a organizarlas", apuntó la voluntaria de Temperley Solidario y agregó que gracias a la coordinadora de este tipo de colectas en la zona, Silvia Balmaceda lograron el contacto con el centro regional que llegó al club para realizar las tomas de sangre: "Ella nos impulsa a seguir con estas acciones y también hizo un aporte fundamental en el vivo del Instagram que salió muy bien donde todos pudieron despejar dudas antes de la campaña de sangre".