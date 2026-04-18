El guitarrista de Temperley que tocó con grandes artistas y hoy hace música desde La Costa

De Temperley al mundo. El guitarrista que estuvo al lado de los grandes artistas.

Con la humildad de los grandes, el guitarrista de Temperley, Andrés Rexach contó su paso por los grandes escenario donde acompañó como sesionista a artistas como Chayanne , Ricky Martin , Carlos Baute y hasta se dio el gusto de hacer trabajos con Queen. Desde su actual refugio en La Costa contó su historia.

Se formó en el Berklee College of Music (Boston, 1992-1996) bajo la tutela de leyendas como Jon Damian, Jim Kelly y Mike Williams, lo que le permitió hacer una carrera técnica y artística muy destacada. Además, vivió en España por más de 15 años y fue en ese lapso de su vida artística lo que le dio la posibilidad de transitar los detalles más populares de su carrera.

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"Participé de giras mundiales. Estuve alrededor del 2004 al 2006 participando en las producciones europeas de Ricky Martin (Tour Black & White y M.A.S.), Chayanne y Carlos Baute (siendo guitarrista clave en el fenómeno "Colgando en tus manos")", recordó el artista desde su actual refugio en Las Toninas donde sigue haciendo música y hasta dicta clases a través de la plataforma Zoom.

Respecto al trabajo que hizo junto a la icónica banda Queen expresó: "Fui seleccionado personalmente para el musical oficial 'We Will Rock You' en Madrid, donde trabajé bajo la supervisión directa de Brian May".

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La carrera como solista del músico de Temperley y su aporte solidario

Su discografía como solista es extensa y con música que se ha caracterizado por su gran profundidad técnica, pero él mismo contó que hasta en todos estos años de trayectoria ha cambiado notoriamente su estilo de algo muy "guitarrística" a algo mucho más "canción", según contó.

Por eso, los trabajos que más destaca son: "Nuestra historia en común" del 2012, "Natural" del 2014 y principalmente el último que acaba de sacar este año: "Continúo trabajando en mi música, en marzo de este año publiqué mi último álbum llamado 'Rex-House, canciones desde casa' grabado en mi propio estudio con Andi DeGennaro en batería y David Lucero en bajo", comentó y agregó desde su casa en La Costa que sigue haciendo "sesiones -grabaciones como guitarrista- para clientes de todas partes y principalmente de Alemania y España con los que trabajo hace años".

Respecto a su último trabajo explicó: "Este disco lo saque completamente gratis. Además decidí poner un alias de la fundación MAS POR DAR para quienes quieran aportar para ellos porque suelo colaborar de primera mano y sé el laburazo que hacen a diario ya que se dedican a asistir a familias y adolescentes que necesitan ayuda y me pareció un propósito mucho mejor que cualquier discográfica o distribuidora".

Su presente en un refugio que lo inspira constantemente

Por el momento, Rexach @andresrexach dicta clases por Zoom desde su estudio, el cual lo inauguró el año pasado y se llama "Rex-House" y asegura que es su momento y lugar para disfrutar de la música que realmente quiere hacer.

"Como profe empecé a dar clases de modo particular a partir del año 1991 tanto en Argentina como cuando vivía en España y por eso es algo que continúo, pero hasta la actualidad desde mi estudio de de Las Toninas", dijo sobre el espacio

Sin dudas, Rxach es un talentoso que sigue ofreciendo su experiencia y sus conocimientos a través de sus clases en un momento de su vida que la música sigue presente, con nuevo material y con el plus solidario.

Escucha su último trabajo: