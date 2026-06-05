Femicidio de Noelia Rivero: el asesino se recupera y será trasladado a una unidad de salud mental

La Justicia de Lomas de Zamora dispondrá en las próximas horas el traslado de Tomás Adrián Núñez , femicida de Noelia Rivero , a la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero, la mayor institución psiquiátrica penitenciaria de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que el paciente está internado en el Hospital Gandulfo con custodia policial y su recuperación es monitoreada por el servicio de salud mental. Sus heridas, superficiales, evolucionan bien. Sin embargo, todavía no tiene fecha de alta.

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Los médicos y peritos que lo atendieron tras el femicidio determinaron que "es peligroso para sí y para terceros". Tras el femicidio trascendió que Núñez tenía una severa adicción al paco . Ese dato, sumado al diagnóstico pericial, llevó a la fiscal Marcela Juan a comunicar los resultados al Juzgado de Garantías , que deberá confirmar el destino penitenciario.

Fuentes judiciales informaron que el asesino ya tenía varias denuncias previas. La primera la presentó una expareja, quien lo acusó de un episodio de violencia de género , en el marco de una relación anterior a la que mantuvo con Noelia.

noelia rivero tomas nuñez

La segunda denuncia la radicó la propia víctima dos meses antes de que Núñez la matara. En este caso, acudió a la Policía porque su novio le sacó el celular y se transfirió dinero una cuenta propia sin avisarle nada a ella.

Por otro lado, los hermanos de Noelia señalaron durante su diálogo con la prensa que “hace una semana ella había hecho la denuncia por violencia de género”. Además, confirmaron que la joven “le tenía miedo” porque “ya se había dado cuenta de cómo era él, una persona violenta, manipuladora y hostigadora”.

El femicidio de Noelia Rivero

Noelia Rivero fue asesinada el sábado pasado por su novio, Tomás Núñez, quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700, en Temperley Oeste.

La Policía fue al lugar tras recibir el llamado de la propia víctima, quien había alertado que su pareja la tenía encerrada. Cuando los uniformados recibieron la autorización y pudieron entrar, ya era tarde: Núñez la había matado. Al ver que el asesino intentó quitarse la vida, inmediatamente lo redujeron, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital.